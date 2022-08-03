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Пекин ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение КНР

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David J. Phillip/AP

Пекин ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение КНР и поддержку сепаратизма. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает ТАСС.

Ограничительные меры были введены против Тайваньского демократического фонда и Международного фонда сотрудничества и развития, пояснил Ма Сяогуан.

По его словам, эти фонды связаны с «сепаратистскими элементами» на острове.

Он также добавил, что эти организации очерняли облик КНР и пытались повлиять на международное сообщество, чтобы нарушить принцип «одного Китая».

Ранее министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Как отметили в ведомстве, решение о прекращении поставок — временная мера, оно вступает в силу с 3 августа.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

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