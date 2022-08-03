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Китай с 3 августа приостанавливает поставки песка на Тайвань

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Tingshu Wang/Reuters

Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок песка на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — говорится в документе.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что США столкнутся «с серьезными последствиями» из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

До этого Фу Цонг заявил, что партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) представляет большие риски в области распространения ядерного оружия и нарушает устав МАГАТЭ.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа в рамках турне по Азии. Предположительно, она проведет видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетит законодательное собрание острова, проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствует в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

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