YLE: в Финляндии производство промышленности может сократиться из-за цен на газ

Финские промышленные предприятия могут сократить производство, если цены на газ будут и далее увеличиваться. Об этом сообщает YLE.

«Вполне возможно, что производство на некоторых заводах снизится или остановится, если цена станет невероятно высокой или если по какой-то причине возникнут проблемы с доступностью газа», — цитирует издание руководителя отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблома.

Как отмечает директор Ассоциации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, в экстремальной ситуации придется сократить производство компаний, зависящих от природного газа или же закрыть заводы. Химическая промышленность, по его мнению, сильно пострадает, даже если цена на природный газ не сильно поднимется и доступность не упадет.

«Это (замена природного газа — прим. ред.) особенно сложно для небольших компаний, которые имеют меньше возможностей заменить природный газ, чем крупные компании», — сказал он.

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