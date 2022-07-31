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YLE: в Финляндии производство промышленности может сократиться из-за цен на газ

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Финские промышленные предприятия могут сократить производство, если цены на газ будут и далее увеличиваться. Об этом сообщает YLE.

«Вполне возможно, что производство на некоторых заводах снизится или остановится, если цена станет невероятно высокой или если по какой-то причине возникнут проблемы с доступностью газа», — цитирует издание руководителя отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблома.

Как отмечает директор Ассоциации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, в экстремальной ситуации придется сократить производство компаний, зависящих от природного газа или же закрыть заводы. Химическая промышленность, по его мнению, сильно пострадает, даже если цена на природный газ не сильно поднимется и доступность не упадет.

«Это (замена природного газа — прим. ред.) особенно сложно для небольших компаний, которые имеют меньше возможностей заменить природный газ, чем крупные компании», — сказал он.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере спрогнозировал, что страну ждет трудный год из-за роста цен на электроэнергию и военного конфликта на Украине.

Daily Express писал, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России.

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