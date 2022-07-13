В Белом доме заявили, что на введение потолка цен на энергоносители из РФ потребуется время

На введение потолка цен на российские энергоносители потребуется время и для этого нужно проработать несколько аспектов, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Салливан ответил на вопросы журналистов на борту самолета американского главы государства.

«Идут подробные обсуждения, особенно среди ЕС, Великобритании и США, о модальностях этого. Этот процесс не завершится за несколько дней, потребуется время, так как нужно проработать ряд элементов», — подчеркнул Салливан.

Как добавил помощник президента США по нацбезопасности, продолжается взаимодействие с ключевыми странами-потребителями. Речь, в том числе, о КНР и Индии. Вашингтон «открыто и прямо» дает понять странам о планах сократить доходы РФ и при этом минимизировать перебои для мирового рынка, заключил Салливан.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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