В России снизились продажи зарядных устройств для iPhone и других смартфонов до 40%

Продажи зарядных устройств для iPhone и других смартфонов за первые шесть месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в штучном выражении снизились на 40%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

«Продажи зарядок в штучном выражении упали на 40% за первое полугодие этого года в соотношении год к году, и на 30% в денежном выражении. При этом средняя цена зарядных устройств выросла — это касается USB-кабелей, адаптеров и так далее», — рассказал Муртазин.

Он отметил, что цена на беспроводные зарядные устройства снизилась до 65% год к году. Аналитик объяснил сокращение цены снижением интереса среди покупателей, поскольку они уже приобрели нужный запас беспроводных зарядок.

В пресс-службе МТС ТАСС рассказали, что количество проданных зарядок на смартфоны в первом полугодии 2022 года в России снизилось на 6% по сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года. В «Ситилинке», напротив, сказали, что продажи зарядных устройств выросли в первом полугодии на 14% по отношению к прошлому году. Чаще всего покупают устройства от Apple и Buro.

В начале недели газета «Известия» написала, что российские сервисные центры испытывают нехватку аккумуляторов и экранов для смартфонов Huawei и Samsung.