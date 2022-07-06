Алиханов: ответить Литве на ограничение транзита в Калининград можно экономическими мерами

Ответить Литве на ограничение транзита в Калининградскую область можно только экономическими мерами. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

«Да. Несомненно», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Алиханов заявил, что безопасности Сувалкского коридора, по территории которой проходит граница Польши и Литвы, ничто не угрожает.

На этой неделе Алиханов сообщил «Ведомостям», что власти региона передали российскому правительству документ с вариантами возможных ответных мер на запрет Литвы.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза.