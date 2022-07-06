Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Инженеры создали микророботов для автоматической чистки зубов 11:04
Аналитик Михайлов объяснил рост валют ожиданиями дальнейших шагов от правительства 11:03
Покинувший «Зенит» Оздоев рассказал о роли Семака в своем уходе 10:58
На выставке в Эрмитаже представят царские подарки Петру I 10:56
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта 10:55
Глава РАН Сергеев заявил о чувстве несправедливости у ученых в регионах... 10:55
Жительнице Свердловской области, которая случайно задушила дочь, дали условный срок 10:54
В Приморье 8-летняя девочка погибла от удара током, обливаясь из шланга во дворе... 10:53
«Тинькофф» приостановил до 1 октября исходящие SWIFT-переводы... 10:51
YouTube и Instagram* заблокированы на территории Херсонской области 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Германии могут выкупить до четверти акций Uniper ради спасения компании

close
100%
Reuters

В правительстве Германии рассматривают возможность покупки четверти акций энергоконцерна Uniper для спасения компании. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Власти Германии рассматривают вариант приобретения до 25% акций Uniper за €1,70 за акцию, а также права негласного участия в компании в объеме от €3 до €5 млрд ради помощи энергоконцерну на фоне сложностей с поставками газа и резким ростом цен на энергоносители, отметили в публикации.

В издании указали, что доля в 25% при стоимости акций €1,70 за штуку обойдется примерно в €150 млн. При этом конкретная помощь будет зависеть от того, в какой мере энергокомпаниям будет разрешено назначать более высокие цены на закупку газа для потребителей без учета текущих договоренностей.

5 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что правительство Германии и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении финансовой помощи немецкой компании в размере до €9 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть