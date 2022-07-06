Власти Германии могут выкупить до четверти акций Uniper ради спасения компании

В правительстве Германии рассматривают возможность покупки четверти акций энергоконцерна Uniper для спасения компании. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Власти Германии рассматривают вариант приобретения до 25% акций Uniper за €1,70 за акцию, а также права негласного участия в компании в объеме от €3 до €5 млрд ради помощи энергоконцерну на фоне сложностей с поставками газа и резким ростом цен на энергоносители, отметили в публикации.

В издании указали, что доля в 25% при стоимости акций €1,70 за штуку обойдется примерно в €150 млн. При этом конкретная помощь будет зависеть от того, в какой мере энергокомпаниям будет разрешено назначать более высокие цены на закупку газа для потребителей без учета текущих договоренностей.

5 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что правительство Германии и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении финансовой помощи немецкой компании в размере до €9 млрд.