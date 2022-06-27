Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Покинувший пост вице-президента «Лукойла» Федун рассказал о своем будущем... 17:46
Little Big пообещали рассказать секрет Пригожина в ответ на призыв лишить их... 17:44
Литва будет дополнительно проверять калининградский транзит 17:44
Ушаков: Россия формулирует ответные меры на блокировку транзита в Калининград 17:40
Популярные консоли и видеокарты рекордно подешевели на AliExpress 17:40
Полиция в Гонконге отказалась от британского способа маршировать и перешла... 17:39
Ученые обнаружили марсианские условия в антарктическом «кровавом... 17:38
Масалитин оценил работу Хачатурянца на посту главы РПЛ фразой «хуже он точно... 17:38
Водитель ради флирта на КАДе вылез на задний ряд кабриолета 17:38
Суд вынес приговор жительнице Хакасии, которая пыталась зарезать внука 17:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин раскритиковал фармкомпании за «проталкивание» лекарств в России

Путин: зарубежные фармкомпании проталкивают свою продукцию на российский рынок

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил, что иностранные фармацевтические компании по всему миру за деньги проталкивают через медиков собственную продукцию, передает ТАСС.

В ходе встречи с главой государства руководитель ведомства сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ работает по этому направлению. По его словам, зарубежные фармкомпании привлекли некоторых глав медучреждений и медработников в 30 субъектах РФ для «проталкивания» своих лекарств за вознаграждение. Как заявил Чиханчин, по одной из схем, «они на 500 миллионов передали».

На это российский лидер сказал, что иностранные фармкомпании «везде так делают».

«Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — добавил Путин.

В свою очередь Чиханчин указал на необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и уведомил президента о проведении совместной с ФСБ проверки.

Ранее Путин поручил упростить процедуру ввоза медицинских изделий для фонда «Круг добра».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть