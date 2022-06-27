Путин раскритиковал фармкомпании за «проталкивание» лекарств в России

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил, что иностранные фармацевтические компании по всему миру за деньги проталкивают через медиков собственную продукцию, передает ТАСС.

В ходе встречи с главой государства руководитель ведомства сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ работает по этому направлению. По его словам, зарубежные фармкомпании привлекли некоторых глав медучреждений и медработников в 30 субъектах РФ для «проталкивания» своих лекарств за вознаграждение. Как заявил Чиханчин, по одной из схем, «они на 500 миллионов передали».

На это российский лидер сказал, что иностранные фармкомпании «везде так делают».

«Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — добавил Путин.

В свою очередь Чиханчин указал на необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и уведомил президента о проведении совместной с ФСБ проверки.

Ранее Путин поручил упростить процедуру ввоза медицинских изделий для фонда «Круг добра».