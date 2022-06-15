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Мишустин заявил, что экономика России справляется с санкционным давлением

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России справляется с воздействием санкций, адаптируется к новым вызовам. Об этом он сказал на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления, передает ТАСС.

«Сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», — сказал политик.

По его словам, правительство в течение трех месяцев включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики России в условиях санкций.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что ответные меры со стороны России на санкции стран Запада должны быть максимально действенными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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