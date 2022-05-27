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ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги украинским войскам

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что принадлежащие украинцам и иностранцам предприятия на территории республики, которые оказывали финансовую поддержку войскам Украины, перейдут в собственность ДНР. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, по каждой организации правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.

«Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе!», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что военные из ВСУ причастны к пыткам наряду с боевиками «Азова».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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