Глава Минфина США считает, что Европа находится под угрозой рецессии

Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что Европе может угрожать рецессия. Об этом она сообщила журналистам на полях саммита G7, передает РИА «Новости».

«Не думаю, что США ждет рецессия. Европа более уязвима, в том числе в контексте энергетического рынка», — сказала она.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками газа из России могут привести Евросоюз (ЕС) к рецессии. Об этом сообщается на сайте союза германской промышленности (BDI).

В сообщении добавили, что сфера услуг Германии постепенно восстанавливается. Однако отрасль страдает от нехватки поставок и сильно подорожавшего сырья. Кроме того, экономика страны также пострадала из-за действий России.

15 мая глава BDI Зигфрид Русвурм заявил, что ценой «энергетической независимости» станет катастрофа в немецкой экономике. Он пояснил, что значительное количество немецких компаний рискуют остаться вовсе без газа, необходимого как для химической промышленности, так и для производства электричества.