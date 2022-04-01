Глава австрийской OMV заявил о невозможности отказаться от газа из России в 2022 году

Австрия в 2022 году не сможет отказаться от поставок газа из России. Об этом в интервью газете Die Presse заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«Отказ от российского газа невозможен, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но для Австрии это невозможно в этом году», — отметил Штерн.

Он добавил, что отказ от газа из России имеет свою цену. Австрия же находится в сложном положении, так как у страны нет выхода к морю, поэтому нет возможности добывать сжиженный нефтяной газ.

По словам Штерна, контракт с «Газпромом» изначально подразумевал оплату в евро, и все контракты были подписаны именно в этой валюте. Поэтому нет каких-либо оснований начинать платить в рублях.

31 марта канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна в значительной степени зависит от энергоносителей из России и не поддерживает введение эмбарго на эти поставки.

Канцлер также подчеркнул, что сейчас необходимо «проявить спокойствие». Он отметил, что правительство Австрии принимает меры, чтобы следующей зимой страна могла быть обеспечена газом.