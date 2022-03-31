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В Европе подтвердили обыски в газовых компаниях Германии

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Bela Szandelszky/AP

Еврокомиссия подтвердила проведения обысков в газовых компаниях в Германии, не уточнив их название. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа», — отмечается в заявлении.

При этом Еврокомиссия не уточнила названия компаний, где проходил обыск. В ведомстве добавили, что они озабочены тем, что проверенные компании могли нарушать нормы Евросоюза по конкуренции. Они касаются запрета злоупотреблением доминирующего положения на рынке.

Еврокомиссия также подчеркнула, что все инспекции проводились со всеми нормами безопасности, так как эпидемия коронавируса все еще продолжается. Кроме того, все права организаций на защиту соблюдены. При этом никаких временных рамок по проверкам не задано.

30 марта агентство Bloomberg сообщило, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений «Газпрома» в Германии. По данным агентства, обыски связаны с расследованием о роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечается, что они прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas.

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