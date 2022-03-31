Сбер и Республика Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец провела рабочее совещание с главой Республики Бурятия Алексеем Цеденовым, в ходе которого стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в области внедрения цифровых технологий.

На встрече были представлены цифровые сервисы и решения компаний экосистемы Сбера, в том числе «СберЗдоровье», СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и группы компаний ЦРТ, а также технология Social ID, которая позволяет гражданам бесшовно получать различные меры поддержки государства.

«Формируя собственную индустрию здравоохранения, Сбер стремится поставить свои компетенции на службу человеку и обществу, реализуя и внедряя высокотехнологичные сервисы для поддержания здоровья. Решения Сбера позволяют отслеживать показатели здоровья больных с хроническими заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на изменения в их состоянии с помощью квалифицированных врачей», — отметила Голодец.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями республики. С 2021 года жители Бурятии с гипертонией или сахарным диабетом пользуются дистанционным мониторингом от «СберЗдоровье», благодаря которому врачи могут быстрее узнавать о малейших изменениях состояния здоровья пациентов. Проект охватывает 28 медицинских учреждений в республике и уже помог вести надомное сопровождение более 5700 пациентов.

В нескольких медицинских учреждениях Бурятии используются решения на базе искусственного интеллекта: продукт Voice2Med, разработанный групповой ЦРТ, который позволяет в режиме реального времени преобразить голос врача в текст, а также решения от компании СберМедИИ – «КТ Легких», «КТ Инсульт» и «Мамография».

«Помощь, которую мы получили от Сбербанка в период пандемии, цифровые решения, которые он предложил: это и робот, который производил телефонный обзвон, и искусственный интеллект, который позволял нам делать более качественный анализ КТ снимков, и голосовой ввод информации для врачей — все это существенно помогло нам в борьбе с коронавирусом. И сегодня Сбер — это не только банк, финансовая организация, это очень широко представленная на рынке передовых технологий организация, разрабатывающая и внедряющая новые информационные технологии», — отметил Алексей Цыденов.