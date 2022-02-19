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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Беженцы из Донбасса начали получать первые выплаты по 10 тысяч рублей

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Первые выплаты в размере 10 тыс. руб. стали выдавать беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Александра Чуприяна.

«Вчера [18 февраля] 5 млрд руб. получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тыс. каждому беженцу», — пояснил Чуприян.

По его словам, сейчас уже осуществляется выплата полученных денежных средств.

«Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги», — подчеркнул врио главы российского ведомства.

В пятницу, 18 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин поручил в оперативном режиме выплатить каждому эвакуированному из республик 10 тыс. рублей.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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