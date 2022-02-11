Запасы нефти ОЭСР упали до минимума с 2015 года

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2021 года упали до минимума за последние семь лет, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Запасы нефти упали на 60 млн баррелей по отношению к ноябрю и находились на самом низком значении с 2015 года.

«Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в декабре снизились на 60 миллионов баррелей, что было вызвано значительным сокращением запасов средних дистиллятов во всех регионах. Запасы нефти составили 2,68 млрд баррелей, что на 355 млн баррелей ниже, чем в аналогичный период 2020», — отмечается в докладе.

По планам приведение запасов нефти к среднему пятилетнему уровню было основной целью сделки ОПЕК+. Активнее всего участники сделки решили отслеживать запасы в странах ОЭСР.

Однако в прошлом году целевой показатель изменился, и теперь основной ориентир — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов. Это связано с тем, что в 2020 году нефтяные запасы находились на высоком уровне.

В апреле прошлого года экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства выяснили, что избыток нефти в хранилищах, скопившийся в пандемию коронавируса, почти исчерпан.