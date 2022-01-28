ЦИАН назвал города, которые могут обогнать Москву по росту цен на жилье

В 2022 году несколько российских городов могут обогнать Москву по темпам роста цен на первичном рынке жилья. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от «ЦИАН.Аналитики».

Лидером по темпам роста цен на жилье в новостройках в 2022 году может стать Краснодар. Из-за внутренней миграции из других российских регионов спрос на жилье здесь держится на достаточно высоком уровне.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, Краснодар стал более привлекательным городом, нежели Сочи. Этот повышенный спрос, в свою очередь, будет провоцировать рост цен.

Эксперты рынка недвижимости считают, что за лидерство также может побороться Калининград, который стал конкурировать с черноморскими курортами за внутреннюю миграцию. Так, средняя цена «квадрата» в этом городе составляет 100,8 тыс. рублей, что также выгодно отличает этот город от того же Сочи, где цена квадратного метра значительно выше.

Казань в 2022 году также может обогнать Москву по темпам роста цен: с недавних пор столица Татарстана стала привлекательна для инвесторов в недвижимость. Так, в Казани отмечается повышенная покупательная способность и высокий спрос на жилье.

Санкт-Петербург также может обогнать российскую столицу из-за высокого темпа роста цен у новостроек. Основная причина — более низкие цены и невысокий по сравнению с Москвой порог входа для девелоперов. По итогам 2021 года рост средней стоимости «квадрата» в Санкт-Петербурге составил 28%.

19 января Росбанк опубликовал исследование, согласно которому сильнее всего жилье на вторичном рынке в декабре подорожало в Калининграде и Новосибирске — темпы роста стоимости квадратного метра составили 9,9% и 8,9% соответственно.