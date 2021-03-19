Немецкая партия «Зеленые» намерена остановить «Северный поток — 2»

Немецкая партия «Зеленые» выступила за ужесточение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» в проекте своей предвыборной программы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению, данный проект наносит вред с энергетической и климатической точки зрения. Кроме того, представители партии подчеркивают, что строительство «Северного потока — 2» должно быть остановлено еще и по причине нанесения геостратегического вреда для ситуации на Украине.

Там добавили, что поддерживают выдвинутые Брюсселем «четкие условия» для отмены введенных в отношении России ограничительных мер, в партии также выступают за ужесточение санкционного давления «при необходимости».

«Мы хотим поддерживать и активизировать обмен с мужественным гражданским обществом, которое противостоит все более жестким репрессиям Кремля и борется за права человека, демократию и верховенство закона», — сказано в проекте предвыборной программы.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что Германия заявила США о решении отвергнуть экстерриториальные санкции по «СП — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.