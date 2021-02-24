Германия прокомментировала отказ компаний от работы с «Северным потоком — 2»

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал решение ряда компаний по отказу от работ по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, немецкие власти не поддерживают введенные администрацией США санкции.

При этом он подчеркнул, что решение о продолжении участия в строительстве принимается самими компаниями. Так официальный представитель правительства Германии оценил информацию СМИ о выходе 18 европейский компаний из Nord Stream 2.

Кроме того, он не стал уточнять, контактируют ли немецкие власти с теми предприятиями, которые, вероятно, вышли из газопроекта.

«Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем. Для нас всегда было важно, чтобы страной-транзитером (газа. — «Газеты.Ru») оставалась Украина», — подчеркнул Зайберт.

По его словам, американская сторона, скорее всего, ознакомлена с позицией ФРГ.

Ранее США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.