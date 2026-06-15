Россияне станут еще чаще платить наличными. У населения сформировался большой запас наличных из-за периодов повышенной неопределенности прошлых лет, рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. По его прогнозу, во второй половине 2026 года до 33% чеков россияне будут оплачивать наличными, а в 2027 году — до 35%.

В первой половине 2026 года до 30,2% чеков россияне оплачивают наличными, сообщила газета «Известия».

По его словам, бизнес, который распространяет расчеты наличными, старается минимизировать издержки на эквайринг (банковские комиссии за прием карт), которые в условиях высокой ключевой ставки и общего роста себестоимости стали критической нагрузкой. Переводя расчеты в кэш, малый и средний бизнес не только экономит на межбанковских сборах, но и оптимизирует налогооблагаемую базу, что в периоды структурной перестройки экономики традиционно приводит к расширению «серой» зоны, подчеркнул эксперт.

«Со стороны граждан стимулом выступает прямая финансовая выгода, предлагаемая торговыми точками. Практика предоставления скидок в размере 3-5% при оплате наличными оказалась для покупателей более привлекательной, чем стандартные программы лояльности и кэшбеки банков, которые в последнее время заметно сократились. Кроме того, на руках у населения сформировался значительный объем наличных денег после периодов повышенной неопределенности прошлых лет, и сейчас эти средства естественным образом возвращаются в розничный оборот», — отметил Трепольский.

По его мнению, данная тенденция с высокой вероятностью сохранит свою силу во второй половине 2026 года и перейдет на 2027 год, поскольку фундаментальные экономические причины ее возникновения носят долгосрочный характер. Давление на рентабельность бизнеса не ослабнет, а значит, мотивация уходить от транзакционных издержек останется высокой, считает эксперт. Более того, потребительское поведение уже адаптировалось к новым правилам игры: носить с собой банкноты ради скидки стало для россиян осознанной стратегией экономии, добавил Трепольский.

По его словам, переломить этот тренд в краткосрочной перспективе могли бы только радикальные регуляторные меры или резкое технологическое удешевление безналичных расчетов. До тех пор, пока издержки на инкассацию и риски проверок налоговых органов для бизнеса остаются ниже, чем легальные банковские комиссии, предприниматели будут приоритизировать наличный расчет, уверен Трепольский.

«В разрезе количественных показателей во второй половине 2026 года мы, скорее всего, увидим стабилизацию доли наличных чеков на уровне 31-33%. Небольшой прирост будет обеспечен сезонным фактором - периодом отпусков, рыночной торговли и высокой активности в секторе услуг, где доля кэша традиционно выше», — сказал Трепольский.

Он допустил, что в 2027 году показатель может зафиксироваться в диапазоне 32-35%, если государство не ужесточит контроль за розничной выручкой. Полного отката к доминированию кэша, как в 2000-х годах, не произойдет: инфраструктура безналичных платежей в России остается одной из самых развитых в мире, и крупный сетевой ритейл продолжит работать исключительно в легальном цифровом поле, считает эксперт. Таким образом, наличными будет оплачиваться примерно каждый третий чек, с постепенным смещением в сторону 35% в сегменте малого бизнеса, подытожил Трепольский.

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