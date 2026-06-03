Советник Набиуллиной Алексей Можин скончался в канун 70-летия

Советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Алексей Можин ушел из жизни в канун свого 70-летия. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«3 июня 2026 года, в канун 70-летия, ушел из жизни Алексей Владимирович Можин, видный государственный деятель», — сказано в заявлении Центробанка (ЦБ) РФ.

С 1992 по 2024 год Можин являлся представителем России в Международном валютном фонде, а в декабре 2024 года занял пост советника председателя Банка России. В ЦБ отметили, что он внес значительный вклад в реализацию важных для страны инициатив на международных площадках и был удостоен государственных наград.

«Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича», — сказано в сообщении ЦБ.

В декабре прошлого года стало известно о смерти бывшего председателя Банка России Сергея Дубинина, который руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период — с 1995 по 1998 годы.

Ранее умер генерал армии Владимир Матюхин.