Общество

Россиянка с больным младенцем не может вернуться домой из-за ситуации на Ближнем Востоке

Гражданка РФ с младенцем застряла на курорте из-за ситуации на Ближнем Востоке
FaceStock/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Екатеринбурга с детьми не смогла вернуться на Родину из ОАЭ после отдыха из-за военных действий. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала сама россиянка по имени Юлия, она должна была вылететь из ОАЭ 28 февраля, но сделать это не получилось из-за отмены рейса. На курорт туристка приехала с двумя дочерьми, одна из которых – восьмимесячный младенец.

Младшая девочка заболела, а питание и подгузники для нее заканчиваются. При этом у матери практически нет местной валюты. У нее есть российские карты с деньгами на них, но оплатить товары ими женщина не может.

В результате соотечественнице помогла блогер из Екатеринбурга, она удаленно купила все необходимое для младенца.

Еще одна екатеринбурженка также оказалась в ОАЭ без возможности вернуться в Россию. Ей пришлось продлевать проживание в отеле за свои деньги.

«Завтра не знаю, где будем», – рассказала она.

По словам путешественницы, она обратилась в посольство РФ, но вариантов возвращения ей якобы не предложили.

Ранее застрявшая в Катаре туристка рассказала о развороте своего рейса.

 
