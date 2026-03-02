Россиянка с больным младенцем не может вернуться домой из-за ситуации на Ближнем Востоке

Жительница Екатеринбурга с детьми не смогла вернуться на Родину из ОАЭ после отдыха из-за военных действий. Об этом сообщает Е1.
Как рассказала сама россиянка по имени Юлия, она должна была вылететь из ОАЭ 28 февраля, но сделать это не получилось из-за отмены рейса. На курорт туристка приехала с двумя дочерьми, одна из которых – восьмимесячный младенец.
Младшая девочка заболела, а питание и подгузники для нее заканчиваются. При этом у матери практически нет местной валюты. У нее есть российские карты с деньгами на них, но оплатить товары ими женщина не может.
В результате соотечественнице помогла блогер из Екатеринбурга, она удаленно купила все необходимое для младенца.
Еще одна екатеринбурженка также оказалась в ОАЭ без возможности вернуться в Россию. Ей пришлось продлевать проживание в отеле за свои деньги.
«Завтра не знаю, где будем», – рассказала она.
По словам путешественницы, она обратилась в посольство РФ, но вариантов возвращения ей якобы не предложили.
Ранее застрявшая в Катаре туристка рассказала о развороте своего рейса.