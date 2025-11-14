«Избегайте необычных действий». Какие переводы заблокируют из-за новых правил ЦБ?

ЦБ 13 ноября утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут крупные переводы самому себе с последующей отправкой от 200 тыс. рублей людям, с которыми не было операций полгода. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», советуют россиянам воздержаться от совершения нетипичных для себя переводов и подтверждать крупные операции, чтобы не попасть под блокировки. Что делать, если перевод все же был заблокирован, — в нашем материале.

ЦБ расширил перечень признаков, по которым перевод денег может быть признан мошенническим — то есть осуществленным без добровольного согласия клиента. Обновленные правила начнут действовать с 1 января 2026 года , соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора. Как правило, банки блокируют переводы, если у них есть признаки мошенничества, до выяснения всех обстоятельств.

Что нового?

По обновленным критериям, банки признают операцию подозрительной, если одновременно выполняются следующие условия:

— клиент сначала делает крупный перевод самому себе через СБП, а затем отправляет сумму от 200 тыс. рублей другому человеку, с которым у него не было никаких операций как минимум полгода;

— клиент меняет номер телефона, который используется для входа в интернет-банк;

— банк получает от оператора связи данные об изменении параметров устройства клиента (в том числе о появлении нетипичного для него интернет-провайдера);

— по операциям с цифровым рублем начинают действовать два специальных признака, предусмотренных новым приказом ЦБ. Регулятор пока не конкретизировал, что это за признаки.

В ЦБ уточнили, что проверка на мошенничество будет касаться только крупных переводов по СБП ( от 200 тыс. рублей ) в адрес условно незнакомых получателей, с которыми у клиента не было расчетов в течение не менее шести месяцев. При этом под контроль попадет не перевод самому себе, а последующий перевод другому человеку.

Какие признаки действуют сейчас

До 1 января 2026 года банки руководствуются шестью основными признаками операций, которые должны отсекать переводы без согласия клиента:

— перевод средств в пользу лица, включенного в базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»;

— перевод с использованием устройств, которые также числятся в этой базе;

— выявление банком нетипичной для клиента операции (по сумме, частоте, времени или месту совершения);

— операции по счетам, которые, по оценке антифрод-систем банков, ранее использовались в мошеннических схемах, даже если сам клиент не заявлял об обмане;

— наличие сведений от сторонних организаций (например, от операторов связи), указывающих на мошеннический характер перевода;

— наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, поступившей по любым каналам, а не только через взаимодействие с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.

«Банк России предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенническим схемам. Разработка таких признаков является одним из важных компонентов системы защиты граждан от противоправных действий со стороны мошенников. В июле-сентябре 2025 года было предотвращено практически 28,5 млн операций (это на 77% больше, чем годом ранее — в третьем квартале 2024-го) без добровольного согласия клиентов на сумму 3,5 трлн рублей. Такая статистика точно подтверждает правильность предпринимаемых усилий по противодействию мошенническим действиям», — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Как не попасть под блокировку

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что главный способ снизить риск блокировки — сделать свои переводы для банка максимально прозрачными и предсказуемыми.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина призвала россиян использовать подтвержденную идентификацию на сайте банка при переводах денег, подтверждать операции на крупные суммы и уведомлять банк заранее, чтобы не попасть под блокировки.

Идентификация — это проверка, что человек действительно тот, за кого себя выдает.

В реальности это выражается в простых вещах:

— ввел пароль — банк сверил, что логин правильный;

— пришла СМС или пуш — ты подтверждаешь, что это твой телефон;

— банк проверил устройство — твой ли это телефон;

— иногда смотрит еще и на паспортные данные в системе.

«Если ваша карта привязана к профилю в банке, убедитесь, что все данные указаны корректно. Это уменьшит риск ошибочной блокировки. Избегайте необычных действий, например откажитесь от частых мелких переводов разным адресатам, следите за частотой и размером переводов самому себе», — рекомендовала Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также посоветовала россиянам не использовать сторонние сервисы для анонимных банковских операций и не делиться конфиденциальными данными с посторонними.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев сказал «Газете.Ru», что точно нельзя совершать цепочку переводов себе от себя, а потом незнакомцу.

«Также нельзя менять номер телефона, привязанный к онлайн-банку. Смена номера для входа в интернет-банк теперь расценивается как признак мошеннической операции, особенно перед крупным переводом.

В-третьих, нельзя использовать подозрительные устройства из сети. Банк может получить от оператора связи информацию, что вы используете нетипичного интернет-провайдера. Это тоже может вызвать вопросы», — отметил Абелев.

Он также призвал россиян указывать назначение платежа . То есть переводы между физлицами без указания цели (возврат долга, подарок) могут быть восприняты как попытка скрыть доход от предпринимательской деятельности, предупредил экономист.

«Особенно это касается регулярных поступлений. И нельзя попадать в черный список ЦБ. То есть если данные оказались в реестре ЦБ о случаях мошеннических операций, то можно попасть на жесткие лимиты. Не более 100 тыс. рублей в месяц на все переводы, включая даже переводы самому себе. Даже если вы стали жертвой мошенников», — констатировал Абелев.

Финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова призвала россиян заранее уведомлять банк о смене номера телефона или устройства , избегать проведения крупных переводов сразу после таких изменений, не использовать публичные Wi-Fi-сети и VPN при работе с онлайн-банком, а также распределять операции во времени, не создавая нетипичных финансовых цепочек.

«Логика регулятора проста: чем более предсказуем ваш финансовый профиль, тем ниже вероятность, что алгоритмы или специалисты сочтут действия подозрительными», — предупредила Кузнецова.

Что делать в случае блокировки

Эксперты сходятся в том, что при блокировке главная тактика клиента — быстро выйти на связь с банком и подтвердить легальность операции.

«Если банк заблокировал ваш перевод по подозрению в мошенничестве или из-за рисков, не паникуйте. Свяжитесь со службой поддержки вашего банка, опишите проблему и попросите разъяснить причины блокировки. Банковская проверка может занять время, поэтому сохраняйте спокойствие. Возможно, вас попросят подтвердить легальность операции. Убедитесь, что никто посторонний не имеет доступа к вашим счетам — возможно, вашу карту использовали незаконно, что и привело к блокировке», — отметила Сорокина.

Экономист Балынин призвал россиян в такой ситуации обращаться с паспортом лично в отделение банка — так вопрос получится решить быстрее. Если блокировка затянулась или вызывает сомнения, обратитесь в ЦБ через сайт или по горячей линии, посоветовали эксперты.

По словам Сорокиной, разблокировка ошибочно заблокированного перевода может занять разное время . Это зависит от скорости реакции клиента на уведомление о блокировке, полноты предоставленной информации и сложности процедуры идентификации, сказала аналитик. Обычно банки рассматривают запросы клиентов в течение одного-трех рабочих дней, предупредила Сорокина.

«Это обычный срок, за который нужно связаться с банком и предоставить необходимые документы. Однако в некоторых случаях процесс может затянуться. Если нужны дополнительные доказательства законности операции, проверка может занять до семи рабочих дней. Все зависит от конкретных обстоятельств», — сказала она.