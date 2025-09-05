На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Союзе торговых центров рассказали, стоит ли ждать возвращения Uniqlo и Zara

Союз торговых центров: Uniqlo и Zara только продлили права на товарные знаки в РФ
Shutterstock

Россиянам не стоит ждать, что в ближайшее время вернутся ушедшие из страны бренды, в том числе Uniqlo и Zara. Компании лишь в техническом режиме продлевают права на товарные знаки, но о возобновлении их работы речь пока не идет, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Эксперт подчеркнул, что сообщение о продлении прав на товарный знак ничего не означает, поэтому никаких громких новостей о возвращении за ними не последует. Однако в более отдаленной перспективе все будет зависеть от развития российско-американских отношений, считает специалист.

«Исключать ничего нельзя. Если будет потепление в отношениях с США, американские бренды мы увидим достаточно скоро», — пояснил он.

Он напомнил, что даже если западные компании примут решение о возвращении в РФ, им придется столкнуться со множеством сложностей. Самое первое – это поиск новых площадок, так как старые уже заняли новые арендаторы, а также необходимость вливания крупных инвестиций в развитие. Российские ТЦ с учетом внезапного ухода магазинов с рынка в случае возобновления их работы не будут им «кланяться», поэтому потребуется потратить серьезные ресурсы на аренду объектов, оборудование, поиск помещений и так далее, заключил Шакиров.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Ранее эксперт рассказал, что изменится для россиян, когда вернутся западные бренды.

