«На курс влияют слухи и домыслы». Что будет с долларом летом и осенью

Курс доллара на внебиржевом рынке 10 июля упал до 73,9 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 20%, или около 23 рублей. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили, что после новостей о санкциях США против России ряд компаний продавали доллары, что толкало вверх курс рубля. 11 июля ситуация стабилизировалась, и доллар вернул утраченные позиции — к 13:36 мск он стоил 78 рублей. Экономисты предположили, что к концу лета стоит ожидать умеренного ослабления рубля, которое продолжится осенью. К зиме американская валюта может стоить 90 рублей.

Курс доллара 10 июля рухнул до 73,9 рубля, а к 13:36 мск 11 июля вернулся к 78 рублям. Дело в том, что сначала инвесторы отреагировали на новости о возможных санкциях США против России, продавали валюту, и это способствовало падению доллара. А на следующий день ситуация стабилизировалась, волнения инвесторов улеглись, и доллар вернулся к привычным уровням.

Эксперты пояснили, что в настоящее время российский валютный рынок, что называется, «тонкий», и даже небольшие покупки доллара способствуют его подорожанию. В дополнение к этому в июле был увеличен объем продаж зарубежной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, наблюдался дисбаланс между спросом на валюту, остающимся весьма слабым, и стабильным валютным предложением.

По данным Банка России, в мае — июне спрос на валюту был в 1,75 раза ниже, чем в среднем во втором полугодии 2024 года. В то же время с предложением иностранных денег проблем нет — по данным ЦБ, экспортеры возвращают до 100% выручки на внутренний рынок.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Во многом это следствие длительного периода жесткой денежно-кредитной политики ЦБ — расходы потребителей, в том числе на импорт, как и кредитование, сжались, а сбережения в рублях остались востребованными. Во второй половине года ожидается снижение ключевой ставки, причем в июле шаг снижения может превысить 100 базисных пунктов, а к концу года секвестр ставки может быть до 16%. Кроме того, сезонные изменения платежного баланса будут играть против рубля», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сказал, что колебания курсов валют — это абсолютно нормальная ситуация для финансового рынка.

«Я считаю, что не нужно придавать им огромное значение. Волатильность на рынке будет сохраняться.

Мы живем в эпоху цифровой экономики: по сути, любая информация моментально распространяется. Помимо крайне фундаментальных факторов, повышенное влияние на колебания курсов валют в настоящее время оказывают и словесные интервенции разного типа, в том числе слухи и домыслы. Рынок на любую получаемую информацию (даже если достоверность вызывает вопросы) реагирует, никто не хочет остаться в проигрыше, это логично», — пояснил Балынин.

Что будет с долларом в конце лета

Эксперты ожидают постепенного ослабления курса рубля, начиная с середины лета. Девальвация российской валюты может усилиться к зиме. Основными причинами прогнозируемого удешевления рубля эксперты назвали снижение ключевой ставки, сезонное ухудшение показателей платежного баланса, ускорение бюджетных, корпоративных и потребительских расходов ближе к концу года.

«Во второй половине июля и августе поддержку рублю окажут сохранение положительного торгового баланса, благодаря экспорту энергоносителей, а также продолжение действия валютных ограничений и сезонное снижение импорта. Вместе с тем давление на рубль будут оказывать возможное снижение цен на нефть из-за опасений рецессии, а также традиционный рост спроса на валюту перед отпускным сезоном. Баланс этих факторов будет определять динамику валютного курса в летние месяцы. Базовый прогноз предполагает курс доллара на уровне 75–82 рублей», — сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

По оценке Шепелева, до конца лета курс доллара закрепится в зоне 80–85 рублей. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин уверен, что к началу августа доллар будет стоить 80 рублей, к концу лета — 82–83 рубля.

«Минимумы по доллару еще могут быть обновлены, например, при резком улучшении геополитической ситуации, однако это будет лишь эпизодом волатильности, базово курсы валют будут стремиться вверх», — сказал Бахтин «Газете.Ru».

Асяева добавила, что новые минимумы по доллару возможны при благоприятном стечении обстоятельств — если цены на нефть превысят $85 за баррель Brent, а геополитическая ситуация стабилизируется. В таком сценарии курс доллара может опуститься к отметкам 70–72 рубля, уверена экономист.

Балынин тоже не исключил доллар по 70 рублей.

«Я даже ничуть не удивлюсь, если доллар будет некоторое время и по 63–65 рублей. Мы знаем, что сейчас на доллар оказывает давление очень большое число факторов: постоянная смена экономического и политического настроения президента США Дональда Трампа, в том числе в части торговых пошлин (это очень подрывает доверие к американской экономике), постоянно увеличивающийся государственный долг США, а также дедоларизация мировой экономики. В целом, коридор 72–80 рублей за доллар по состоянию на сегодня является фундаментальным и, вероятнее всего, мы будем видеть основное движение именно в нем. Причем я не сомневаюсь, что колебания будут продолжаться», — отметил экономист.

Что будет с долларом осенью

По словам экспертов, осенний период традиционно характеризуется повышенной волатильностью валютного рынка. Среди сезонных тенденций выделяются рост импорта товаров к новогодним праздникам, увеличение корпоративного спроса на валюту для расчетов и традиционное укрепление доллара в четвертом квартале. Существующие риски включают возможные изменения в санкционной политике и динамику цен на энергоносители. Совокупность этих факторов делает осенний период особенно непредсказуемым для валютных курсов, сказали эксперты.

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По мнению Асяевой, курс доллара к концу осени составит 80–87 рублей.

«Новые минимумы рубля (максимумы доллара) маловероятны при сохранении текущих ограничений, но в случае их смягчения доллар может подняться к отметкам 90–95 рублей», — уточнила экономист.

По прогнозу Шепелева, курс доллара составит 90 рублей к концу года.

Покупать ли доллары

Текущая ситуация не благоприятствует вложениям в доллары по нескольким причинам. Ограниченная ликвидность проявляется в том, что покупка валюты возможна, но ее последующая продажа может быть затруднена из-за регулятивных ограничений, действующих в России.

Низкая доходность вложений в валюту обусловлена тем, что доллар не приносит процентного дохода, в то время как рублевые депозиты предлагают 15–18% годовых. Валютные риски для россиян связаны с тем, что при снятии ограничений возможно существенное укрепление рубля, что приведет к убыткам по валютным позициям.

По мнению Бахтина, покупка долларов имеет смысл только в случае зарубежного путешествия.

«Мы видим, что весь мир идет по пути отказа от использования доллара в расчетах. Поэтому я убежден, что вкладываться в доллар США сейчас не нужно. Самая лучшая финансовая стратегия, на мой взгляд, — это нулевая терпимость к наличию доллара в портфеле. При этом самые выгодные и надежные вложения, на мой взгляд, в настоящее время являются именно те, что сделаны в рублях», — добавил Балынин.

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По мнению Шепелева, для тех, кто получает доходы и несет основные расходы в рублях, классической рекомендацией является пропорция валютных и рублевых сбережений, соответственно, 40% и 60%.

«Причем выбирать лучше дружественный юань и инструменты, в нем номинированные, например, юаневые облигации российских компаний», — посоветовал Шепелев.

Асяева рекомендовала размещать не более 10–15% сбережений в валюте для диверсификации рисков, отдавать приоритет рублевым инструментам с высокой доходностью и рассматривать альтернативы в виде золота, недвижимости и акций российских компаний.

«Вложения в доллары сейчас следует рассматривать исключительно как страховку от экстремальных сценариев, а не как инвестиционную стратегию. Основную часть сбережений целесообразно держать в рублевых инструментах, обеспечивающих защиту от инфляции и приносящих реальный доход», — подчеркнула Асяева.