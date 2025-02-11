«Посоветоваться с родственниками». Госдума запретила немедленную выдачу кредитов

Депутаты приняли закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита. Для займов до 200 тыс. рублей такой тайм-аут составит 4 часа, для сумм от 200 тыс. рублей — 48 часов. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Они призваны бороться с мошенниками, использующими социальную инженерию и заставляющими россиян переводить деньги на их счета.

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит «период охлаждения» в потребительском кредитовании.

«Законопроект направлен на противодействие мошенническим схемам по хищению денежных средств с использованием методов социальной инженерии.

В результате применения таких схем граждане без добровольного согласия принимают на себя кредитные обязательства, попадают под долговую нагрузку и затем передают деньги злоумышленникам», — говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок также приводят статистику кредитных организаций: объем кредитных (заемных) средств, выданных клиентам и переданных затем без добровольного согласия клиента злоумышленникам, за период с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года составил 4,4 млрд рублей.

Что изменится

Согласно документу, заемщик сможет получить денежные средства по договору потребкредита только по прошествии определенного времени. Этот срок составляет минимум четыре часа для займов на суммы от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. И не менее 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. рублей. Те же правила будут действовать в случае увеличения суммы кредита или лимита кредитования.

«За указанный период гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями, и, при необходимости, обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях», — отмечают авторы поправок.

Новые требования не коснутся займов с поручителями, автокредитов, кредитов на образование, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу, тоже будут действовать исключения (если речь не идет об онлайн-покупках).

Центробанк сможет изменить указанные требования по «периоду охлаждения» в работе с добросовестными кредиторами, которые «эффективно реализовывают антифрод-мероприятия».

Банки и финансовые организации перед одобрением кредита должны будут получать данные из бюро кредитных историй о всех обращениях заемщика за кредитами, одобрении его заявок, отказах и заключенных договорах. Эта информация будет храниться в течение пяти лет.

Чтобы идентифицировать клиента, банки и МФО должны будут запрашивать ИНН и проверять его в государственных информационных системах, в частности в базе ФНС. А перед зачислением средств — убедиться, что сведения о заемщике и получателе денег совпадают.

Устанавливается запрет на взыскание с заемщиков выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.

МФО с 1 марта 2026 года получат доступ к сведениям из базы данных ЦБ.

Основные положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Кредит за 5 минут

Адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL, отметил, что банки при оформлении кредита не всегда тщательно проверяют личность заемщика, что позволяет мошенникам обманывать людей.

По его словам, зачастую на оформление кредита уходит не более 5-10 минут, а способы и методы проверки транзакций банками оставляют желать лучшего. Кроме того, каких-либо централизованных реестров и баз данных не существует.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом», — посоветовал Горьков.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили назвала лайфхаки, которые могут защитить от денежных потерь.

В первую очередь, эксперт посоветовала ограничить сумму операций в онлайн-банке: в мобильном приложении банка можно установить лимит суммы одной операции или лимит расходов на определенный период.

Кроме того, Валишвили порекомендовалам членам одной семьи пользоваться услугой совместных уведомлений.

Еще один вариант — самозапрет на кредиты.

«С 1 марта 2025 года граждане смогут установить так называемый самозапрет на оформление кредитов. Заявление можно оформить через портал «Госуслуг» или обратившись лично в МФЦ», — заключила преподаватель вуза.

Телефонным мошенникам объявили войну. Путин поручил блокировать звонки с Украины Президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и... 08 февраля 19:29

В октябре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать механизм охлаждения кредитов для борьбы с мошенниками. Политик также поручил внести в законодательство изменения, которые обяжут кредитора направить заемщику информацию о факте заключения договора, условиях предоставления денег и о возможности отказаться от них в «период охлаждения».

Поручения были даны по итогам совещания по экономическим вопросам в августе 2024 года.