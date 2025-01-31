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Россиянам назвали лайфхаки, которые защитят их накопления от мошенников

Доцент Валишвили: самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит ограничить сумму операций в онлайн-банке, чтобы защитить свои накопления от мошенников. Об этом Life рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, в мобильном приложении банка можно установить лимит суммы одной операции или лимит расходов на определенный период. При этом ограничение при необходимости можно будет временно «заморозить», уточнила эксперт. Кроме того, для защиты от аферистов стоит пользоваться услугой совместных уведомлений, чтобы отслеживать операции близких. Еще один вариант — самозапрет на кредиты.

«С 1 марта 2025 года граждане смогут установить так называемый самозапрет на оформление кредитов. Заявление можно оформить через портал «Госуслуг» или обратившись лично в МФЦ», — подчеркнула Валишвили.

Заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков до этого рассказал «Газете.Ru», что ВТБ в феврале планирует запустить сервис, который позволит клиентам вводить самозапреты на операции в приложении и интернет-банке для борьбы с мошенниками.

Ранее россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram.

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