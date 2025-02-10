Адвокат дал совет тем, на кого мошенники взяли кредит

Адвокат Горьков: тем, на кого оформили кредит мошенники, нужно обратиться в банк

Адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL, предупредил, что банки при оформлении кредита не всегда тщательно проверяют личность заемщика, что позволяет мошенникам обманывать людей. Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт отметил, что на оформление кредита уходит не более 5-10 минут, а способы и методы проверки транзакций банками оставляют желать лучшего. Кроме того, отследить действия мошенников сложно из-за того, что нет централизованных реестров и баз данных.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом», — посоветовал Горьков.

В конце января доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили назвала лайфхаки, которые защитят накопления от мошенников. Она в том числе посоветовала ограничить сумму операций в онлайн-банке, пользоваться услугой совместных уведомлений и установить самозапрет на кредиты.

Ранее восьмилетняя школьница оформила на мать кредит ради бонусов в игре.