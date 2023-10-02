«Мы нашли газ по более низкой цене». Молдавия отказалась платить «Газпрому»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не намерена закупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, страна переориентировалась на европейский рынок и даже нашла там более выгодное предложение. Российский монополист все еще ведет спор с Молдавией о возмещении задолженности в объеме $709 млн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Молдавия больше не будет закупать газ у «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов во время своего выступления на Евроатлантическом форуме устойчивости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.

Министр заверил, что республике удалось договориться о поставках на европейском рынке.

«Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — сообщил Парликов.

Спор затянулся

Между «Газпромом» и Молдавией существует давний спор: российская компания требует от «Молдовагаза» $709 млн долга, из которых страна признает только $8,6 млн.

В 2021 году при продлении контракта стороны договорились о проведении аудита и последующей выплате долга. Молдавские власти наняли фирмы Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance &Co (Великобритания).

6 сентября молдавский кабмин представил отчет аудиторов и на его основе предложил выплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн — меньше 1% от суммы долга в $709 млн ($433 млн — основная сумма, остальное — проценты за просрочку платежей).

Президент республики Майя Санду заявила, что долга Молдавии в объемах, озвученных «Газпромом», аудиторы не выявили. Она считает, что российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию.

«Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — рассказала Санду на встрече с представительницами «Женской ассоциации» в начале сентября.

В ответ в «Газпроме» заявили, что аудит не сможет каким-либо образом повлиять на размер и обоснованность задолженности, поскольку он был проведен с нарушением всех договоренностей.

«Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом» (большая часть акций компании принадлежит «Газпрому». – «Газета.Ru»). Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и правительством Республики Молдова», — говорится в комментарии компании.

Компания пообещала и далее отстаивать свои права «всеми возможными способами».

«Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — так отреагировал на сообщения о споре бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский (в конце 90-х годов он вел переговоры с «Газпромом»).

Молдавия готова предложить только $153,57 млн

Недавно молдавские власти предлагали «Газпрому» урегулировать спор за $153,57 млн. Сумма предлагалась в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Также Кишинев за списание долгов гарантировал отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок.

В «Газпроме» не ответили, готовы ли рассмотреть мировое соглашение.

Рост цен на газ спровоцировал акции протеста в Молдавии. В марте оппозиционная партия «Шор» выдвинула правительству ультиматум об оплате счетов населения за газ, электроэнергию и теплоснабжение.

«У нас в Молдавии самые большие счета. У нас самый высокий в Европе уровень инфляции. Нам правительство не помогает, Майя Санду постоянно находится за границей. Мы будем отстаивать свои права», — говорила на одной из акций депутат от партии «Шор» Марина Таубер.