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«Подача начнется, дальше посмотрим». В Приднестровье заявили, что Россия даст «гуманитарный газ»

Россия будет поставлять газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи
Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия в скором времени подаст газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи. Соответствующая договоренность была достигнута накануне на переговорах в Москве. При этом не уточняется, как долго Москва готова поставлять газ бесплатно, а также непонятно, каким будет маршрут транзита.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что Россия скоро возобновит поставки газа в ПМР. Такое заявление он сделал по итогам поездки в Москву, где 14 января прошли переговоры, посвященные приднестровскому энергокризису.

По словам Красносельского, инициатива была «приднестровско-российской», а переговоры шли на уровне министерства энергетики России.

«Российский газ будет поставляться только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы», — уточнил он, отметив, что поставки будут осуществляться в качестве гуманитарной помощи.

«В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — добавил политик.

Красносельский рассказал, что договоренность о каких-то конкретных сроках пока не достигнута, поэтому точно сказать, как долго будет действовать схема подачи газа для гуманитарных нужд, невозможно. «Подача начнется, это факт, дальше посмотрим по ситуации», — заключил он.

Как развивались события

31 декабря истек срок контракта «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на транзит российского газа по территории Украины, Киев отказался пролонгировать договор.

Ранее «Молдовагаз» получал от «Газпрома» газ, шедший транзитом по украинской территории, и направлял его для внутреннего потребления в Приднестровье, получая от региона взамен электроэнергию с Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС (с началом энергокризиса поставки, естественно, прекратились).

В Молдавии с 16 декабря 2024 года, за две недели до прекращения поставок, уже ввели режим ЧП. С 1 января поставки прекратились. В ПМР были введены веерные отключения света. Днем 2 января все промышленные предприятия в Приднестровье остановили работу, за исключением тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики. Ночное уличное освещение в городах было отключено.

По данным на 6 января, 122 населенных пункта в Приднестровье были отключены от газоснабжения. Газ подавался в многоэтажные дома в малых количествах, чтобы жители могли приготовить еду.

В результате энергокризиса в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся хоть как-то обогреть свое жилище. «Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — докладывал 9 января глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Точное количество жертв названо не было.

8 января министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник предупредил, что газа в Приднестровье хватит только на 24 дня.

Реакция политиков

Кремль неделю назад назвал ситуацию с газом в Приднестровье «действительно кризисной».

«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что больше Россия не может осуществлять поставки газа в Приднестровье «из-за решений властей Украины и Молдовы».

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил российские власти в том, что, оставив Приднестровье без российского газа, Москва стремилась обеспечить возвращение пророссийских сил к власти в Кишиневе.

8 января украинский президент Владимир Зеленский в разговоре со своей молдавской коллегой Майей Санду выразил готовность поставить Кишиневу уголь. Он отметил важность «создания условий для молдавского народа, чтобы он мог жить спокойно, работать на свою страну и поддерживать наше общее движение в Европейский союз». Происходящее в Приднестровье политик назвал «очевидной попыткой России манипулировать энергетическими ресурсами».

Спустя неделю Приднестровская Молдавская Республика заявила, что не участвует в диалоге Молдавии и Украины о поставках угля в республику.

«Что касается заявлений Украины, <...> это диалог господина Зеленского и госпожи Санду, я в этом диалоге не участвую, поэтому конкретных действий пока нет», — указал Красносельский.

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