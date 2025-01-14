Глава Приднестровья провел в Москве переговоры о преодолении энергокризиса

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провел в Москве переговоры о преодолении энергетического кризиса. Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве республики.

По его словам, в среду в 10:00 Красносельский проведет в Тирасполе пресс-конференцию по итогам переговоров в РФ. Накануне президент Молдавии Майя Санду сообщила о поездке главы ПМР в Москву через аэропорт Кишинева.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 января министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщал, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит лишь на 24 дня.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.