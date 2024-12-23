«Ставка начнет снижаться». Чего ждать от ЦБ в 2025 году?

В 2024 году ключевая ставка стала одной из самых обсуждаемых тем. За год она выросла с 16% до 21%. По прогнозам экономистов и финансовых аналитиков, большую часть 2025 года ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 21%. При этом ставки по вкладам будут находиться в диапазоне 17-27%, а по рыночной ипотеке — превысят 28%. Чего ждать в 2025 году от Центрального банка и когда начнет снижаться ключевая ставка — в материале «Газеты.Ru».

Почему ЦБ поднимает ставку

За 2024 год ключевая ставка ЦБ выросла на пять процентных пунктов, с 16% до 21% годовых. 20 декабря — на последнем в 2024 году заседании — ставка была сохранена на уровне 21%. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку три раза, а в 2023 году — пять раз.

ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы бороться с инфляцией. По данным регулятора на 16 декабря 2024-го, годовая инфляция составила 9,5%. Цель ЦБ — довести инфляцию до уровня в 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания 20 декабря заявила, что если бы регулятор не поднимал ключевую ставку, инфляция могла бы вырасти до 30%.

«Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

Глава ЦБ также отметила, что Банк России оценивает текущий уровень ключевой ставки в 21% как «достаточно высокий», однако может вернуться к обсуждению вопроса его повышения в феврале.

Накануне заседания ЦБ 20 декабря состоялась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства назвал нынешний уровень инфляции «тревожным сигналом», отметив, что он значительно превышает целевые 4%. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост реальных зарплат россиян на 9%, опережающий рост цен вызывает обеспокоенность. Он призвал ЦБ и правительство к скоординированным действиям для снижения инфляции и стабилизации экономики.

Чего ждать дальше?

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», большую часть 2025 года ключевая ставка будет находиться на уровне 21% годовых . Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что это будет средний уровень ключевой ставки в 2025 году.

Как прогнозируют экономисты, минимумом может стать уровень ставки в 13%, а максимумом — 25%.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев допустил, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях и период высокой ключевой ставки растянется на несколько лет.

В свою очередь, главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уверен, что с середины 2025 года ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки из-за замедления роста экономики.

«С середины года ключевая ставка начнет постепенно снижаться и достигнет к концу года 16%. Снижение может начаться раньше, если замедление экономики будет проходить быстрее. В этом сценарии ставка может снизиться еще сильнее, до 13%», — сказал Федоров «Газете.Ru».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет с вкладами

При официальной инфляции около 9,5% (данные ЦБ) ставки по депозитам сейчас составляют 20-23% и выше. Эксперты назвали самыми выгодными ставки по вкладам на шесть-девять месяцев и посоветовали открывать их уже сейчас.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что средние ставки по депозитам составят около 19-20%, а максимальные достигнут 27% (преимущественно по краткосрочным депозитам в первой половине года в случае повышения ставки до 25% годовых). Минимальные ставки будут на уровне 17%.

«Ставки по вкладам будут очень комфортны для граждан, так как они в несколько раз превышают инфляцию, а, значит, позволяют не только компенсировать рост цен, но и дополнительно преумножить свои накопления. Сегодня на рынке банковских вкладов массово присутствуют предложения по 23-25% на полгода-год, ими и нужно, на мой взгляд, пользоваться. При наличии возможности попробовать также открыть долгосрочный вклад (от трех лет), если получится найти предложение по ставке выше 20%», — подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Что будет с кредитами

Эксперты уверены, что кредитные ставки сейчас находятся на максимуме. Из-за того, что ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%, ожидать удешевления потребкредитов и ипотеки в ближайшее время не стоит.

Балынин допустил, что минимальная ставка по потребительскому кредиту в 2025 году будет в районе 25-26%, но подобные предложения скорее всего получат зарплатные клиенты. По прогнозу экономиста, ставки по рыночной ипотеке превысят 28%. Балынин рекомендовал россиянам брать кредиты, только когда они подешевеют до 10%, или пользоваться льготными программами ипотеки. Например, семейной ипотекой под 6%.

Что будет с рублем

По мнению Васильева, текущая высокая ключевая ставка в 21% будет весь 2025 год оказывать поддержку рублю.

«С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под +20% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский, инвестиционный спрос и спрос на валюту. Средний курс доллара в 2025 году составит 106 рублей, евро — 113 рублей, юаня — 14,3 рубля. Мы прогнозируем умеренное ослабление курса рубля в 2025 году », — сказал аналитик.

В первые дни Нового года и весь январь доллар будет стоить 103-108 рублей, евро — 106-111 рублей, юань — 13,75-14,5 рубля, спрогнозировал директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«На курс национальной валюты в предстоящем году продолжат оказывать наибольшее влияние геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика Банка России, а также ситуация с бюджетными расходами. Ожидается, что с третьего квартала следующего года начнется цикл смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором. При этом к концу 2025 года доллар будет оцениваться в 101-104 рубля, евро — в 105-109 рублей, юань — в 13,75-14,25 рубля», — отметил Тимошенко.