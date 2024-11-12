Силуанов назвал доллары ненужными для россиян. Туристам из РФ отказывают в их обмене за рубежом

Россиянам доллары не нужны, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.
Корреспондент проекта «ТАСС Дети» спросила главу Минфина, нужен ли в России доллар. «У вас есть доллары?» — спросил в ответ Силуанов.
«Ну, у меня нет, я только рублями», — ответила журналистка. «Правильно, и не нужны, согласен с вами», — сказал министр.
По его мнению, выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.
«Надежное, выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — сказал Силуанов.
В этом же интервью он рассказал, что потребность в расчете наличными в РФ будет снижаться.
«Токсичные фантики»
Силуанов ранее уже говорил, что доверие в РФ к доллару как к расчетной единице потеряно.
«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, [которые] считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — утверждал министр в подкасте «Легкие деньги».
По словам Силуанова, доллар стал «токсичной» валютой, «фантиками».
«Зачем она нужна, эта валюта? — задавался вопросом он в мае 2022 года. — То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики».
Президент РФ Владимир Путин называл процесс дедолларизации естественным, поскольку, по его мнению, экономическое влияние США снижается.
«Естественное дело, понимаете, когда партнеров много у конкретной экономики, возникает потребность использовать валюту этой страны. Поэтому использование валюты той или другой страны зависит от роли экономики этой страны в мире, в мировой экономике», — объяснял Путин на заседании девятого Восточного экономического форума в сентябре.
По его словам, Россия не отказывалась от доллара намеренно.
«Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах — нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и все», — отмечал Путин на ВЭФ.
Тем не менее доллар остается основной валютой для международных платежей. По итогам августа 2024 года на его долю пришлось 83,2% платежей, а на долю следующего за ним юаня — лишь 6%, писали «Ведомости» со ссылкой на данные SWIFT.
«Больная тема» для туристов
В последнее время россияне массово сталкиваются с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Об этом в интервью «Российской газете» говорил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
«Это больная тема... Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца».
По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Проблема возникла в прошлом году, а в 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.
Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года. Старые и новые банкноты также называют соответственно «белыми» и «синими» — по преобладающему цвету (в дизайне новых долларов также используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета).
«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки. Так, с течением времени все центральные банки постепенно обновляют модельный ряд купюр, вводя дополнительные степени защиты от подделок по мере развития технологий. Соответственно, частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут», — рассказал РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.