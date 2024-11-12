Силуанов назвал доллары ненужными для россиян. Туристам из РФ отказывают в их обмене за рубежом Министр финансов Силуанов заявил журналистке, что россиянам не нужны доллары

Россиянам не нужны доллары, нужно пользоваться рублями, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов, который ранее уже называл валюту США «токсичными фантиками». По его мнению, выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений. Российские власти часто говорят об уходе от расчета в американской валюте, однако на его долю до сих пор приходится большинство международных платежей.

Россиянам доллары не нужны, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

Корреспондент проекта «ТАСС Дети» спросила главу Минфина, нужен ли в России доллар. «У вас есть доллары?» — спросил в ответ Силуанов.

«Ну, у меня нет, я только рублями», — ответила журналистка. «Правильно, и не нужны, согласен с вами», — сказал министр.

По его мнению, выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надежное, выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — сказал Силуанов.

В этом же интервью он рассказал, что потребность в расчете наличными в РФ будет снижаться.

«Токсичные фантики»

Силуанов ранее уже говорил, что доверие в РФ к доллару как к расчетной единице потеряно.

«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, [которые] считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — утверждал министр в подкасте «Легкие деньги».

По словам Силуанова, доллар стал «токсичной» валютой, «фантиками».

«Зачем она нужна, эта валюта? — задавался вопросом он в мае 2022 года. — То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики».

Президент РФ Владимир Путин называл процесс дедолларизации естественным, поскольку, по его мнению, экономическое влияние США снижается.

«Естественное дело, понимаете, когда партнеров много у конкретной экономики, возникает потребность использовать валюту этой страны. Поэтому использование валюты той или другой страны зависит от роли экономики этой страны в мире, в мировой экономике», — объяснял Путин на заседании девятого Восточного экономического форума в сентябре.

По его словам, Россия не отказывалась от доллара намеренно.

«Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах — нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и все», — отмечал Путин на ВЭФ.

Тем не менее доллар остается основной валютой для международных платежей. По итогам августа 2024 года на его долю пришлось 83,2% платежей, а на долю следующего за ним юаня — лишь 6%, писали «Ведомости» со ссылкой на данные SWIFT.

«Больная тема» для туристов

В последнее время россияне массово сталкиваются с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Об этом в интервью «Российской газете» говорил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Это больная тема... Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца».

По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Проблема возникла в прошлом году, а в 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.

Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года. Старые и новые банкноты также называют соответственно «белыми» и «синими» — по преобладающему цвету (в дизайне новых долларов также используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета).

«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые еще в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки. Так, с течением времени все центральные банки постепенно обновляют модельный ряд купюр, вводя дополнительные степени защиты от подделок по мере развития технологий. Соответственно, частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут», — рассказал РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.