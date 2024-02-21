«Путин вернул рыбу». Госдума запретила британцам рыбачить в Баренцевом море Спикер Госдумы Володин: Россия вернула себе рыбу, которую британцы ели 68 лет

Госдума приняла законопроект о денонсации действовавшего почти 70 лет соглашения с Великобританией, разрешающего британцам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря. Инициировал проект лично Владимир Путин. Денонсация стала ответом на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя решение, заявил, что Путин «вернул Крым и рыбу». По данным СМИ, отказ РФ от соглашения может оставить Британию без национального блюда фиш-энд-чипс.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о денонсации соглашения, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу вдоль побережья российского Кольского полуострова в Баренцевом море, к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев.

Соглашение между Москвой и Лондоном было подписано еще весной 1956 года, свои подписи в документе поставили заместитель министра иностранных дел СССР Василий Кузнецов и посол Великобритании в СССР Уильям Хейтер. Британцы могли ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря даже в разгар Холодной войны. Соглашение продолжало действовать и после распада Советского Союза — преемником стала Российская Федерация.

15 марта 2022 года власти Великобритании решили прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, а также ввели доппошлины на железо, сталь, удобрения, дерево, белую рыбу и другие товары из РФ. В ответ российские политики задумались о денонсации соглашения о рыболовстве.

Как говорится в пояснительной записке к принятому сегодня законопроекту, соглашение с британцами имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют». Денонсация договора «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для РФ, уверены авторы инициативы.

«68 лeт нашу рыбу ели»

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, приветствуя решение депутатов, заявил, что Россия вернула себе «рыбу, которую 68 лет ели англичане». Он также отметил, что инициировал законопроект лично президент Владимир Путин.

«Путин вернул Крым России <...> И вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане. Бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!» — сказал Володин.

Он добавил, что из российской рыбы, в частности, готовят британское «любимое блюдо» (фиш-энд-чипс — рыбное филе в кляре, жаренное во фритюре, сервированное с картофелем фри крупными ломтиками).

«Но теперь это блюдо их любимое мы вернули себе по инициативе нашего президента», — подчеркнул председатель Госдумы.

Он добавил, что Великобритания продолжала пользоваться дружественным соглашением о рыболовстве, несмотря на то что Лондон уже применял антироссийские санкции.

Снижение импорта из РФ

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) ранее поддержала решение денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве. По словам ее президента Германа Зверева, отказ одной из сторон от заключенного им соглашения предусмотрен статьей этого документа и не является нарушением международного права.

«Это ответ российских властей на недружественные действия к Великобритании.<...> До этого для нашей страны действовал режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО», — заявил глава ассоциации.

Зверев также отметил, что введенные Лондоном пошлины на белую рыбу из РФ снизили ее ценовую привлекательность для переработчиков и дистрибьюторов Великобритании, в то время как еще в 2020 году свыше 11% рыбы поставлялось в Королевство из России.

По словам замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, после введения Великобританией пошлин поставки в эту страну нарастили рыбопромышленники из Норвегии и Исландии.

Коронное блюдо

Газета Daily Mail еще в январе предупреждала, что денонсация соглашения оставит британцев без национального блюда фиш-энд-чипс.

Компании Соединенного Королевства в большом количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, мясо которых используется для его приготовления.

Около 40% трески и пикши, продаваемой в виде рыбы с жареным картофелем по всей стране, традиционно добываются в российских водах, отмечало издание.

Daily Mail также указывала, что только в прошлом году британцами в Баренцевом море были выловлены колоссальные 566 784 тонны трески. Для сравнения, в 1961 году (то есть спустя пять лет после заключения соглашения с СССР) британские суда выловили только 158 000 тонн трески.