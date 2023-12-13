«Пора прикрыть эту лазейку»: в Дании не хотят видеть фарерскую рыбу на прилавках в России DR: Дания оказалась в глупом положении из-за соглашения РФ и Фарер о рыболовстве

В Дании заявили, что Копенгагену пора вмешаться в рыболовные соглашения датских автономий с Россией. Они бросаются в глаза на фоне западных санкций и ставят королевство в глупое положение. Поскольку датские автономии не входят в ЕС, они могут не поддерживать европейские санкции и дальше торговать с Россией, которая является важнейшим импортером рыбы. Ранее автономии уже критиковали за то, что они не закрыли порты для российских рыбаков, которые якобы могут шпионить в интересах Кремля. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Договоренности Фарер с Россией о рыболовстве ставят Данию в глупое положение, поскольку это перестало быть внутренним вопросом объединения островов, заявил старший научный сотрудник DIIS (Датского института международных исследований) Флемминг Сплидсбоэль, сообщило Danmarks Radio.

«Еще несколько лет назад нас не интересовали соглашения о рыболовстве. Но теперь есть война на Украине и пакет всеобъемлющих санкций против России, поэтому тема внезапно становится очень чувствительной», — оценил Сплидсбоэль.

Островное соглашение с Россией «бросает вызов» отношениям Фарер с Копенгагеном, считает он. Эксперт добавил, что происходящее может повлиять и на взаимоотношения Дании с Гренландией.

Гренландия и Фарерские острова — это автономные территории Дании с собственными правительствами. Сплидсбоэль подчеркнул, что Копенгагену пора чаще напоминать автономиям о своей власти.

«Нам в Дании, возможно, придется все чаще напоминать, что есть что-то, чем управляют в Копенгагене, и что существуют некоторые общие и международные интересы, просматриваемые через датские очки», — сообщил старший научный сотрудник DIIS.

Дании стоит прямо сказать Фарерам с Гренландией, что они не могут заключать какие угодно соглашения о рыболовстве, добавил специалист. Сейчас договоренности о рыболовстве становятся частью «политики безопасности». Российские рыболовные суда, которые заходят в порт Фарер, на самом деле могут быть шпионскими, и Дания заинтересована в том, чтобы «прикрыть эту лазейку», уточнил Сплидсбоэль.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен ранее сообщил, что Фареры самостоятельно принимают решения в области рыболовства, но их решение насчет России «будет замечено — в том числе и за пределами Фарерских островов». По мнению Сплидсбоэля, так министр пытается повлиять на решения руководителей островов. «Лекке говорит: «Вы имеете на это право, но это не обязательно мудрое решение», — пояснил эксперт слова министра.

В то же время Ларс Лекке Расмуссен подчеркивал, что с начала украинского конфликта Фареры были «на правильной стороне», и рыболовное соглашение этого не отменяет. Среди прочего, острова приняли около 200 украинских беженцев.

Соглашение о рыболовстве действует между Фарерскими островами и Россией с 1977 года. Оно позволяет фарерским рыбакам ловить в Баренцевом море, а российским — в фарерских водах. Договоренность продлили 8 декабря на следующий год.

Фарерские острова не относятся к ЕС, но поддержали «украинские» санкции против России. Однако рыболовные договоренности стали исключением, которое островные власти не решились убирать. Крупнейший островной поставщик лосося Bakkafrost при этом прекратил поставки в Россию самостоятельно, заявив, что к этому побуждают «ценности» компании. Летом острова также ужесточили санкции, снизив квоту для российских рыбаков и ограничив их пребывание в местных портах.

Росрыболовство после этого предложило запретить импорт рыбы с Фарерских островов. «Россия должна переоценить свое доверие к Фарерским островам как к партнеру в рыбной отрасли», — пояснил посол России в Дании Владимир Барбин.

Может ли Дания вмешаться в ситуацию

Копенгаген отвечает за внешнюю политику и оборону Фарер, а островитяне имеют право на самостоятельные решения в областях своей компетенции, например, насчет торговли и рыболовства. Весной группа скандинавских СМИ выпустила расследование, где утверждала, что в порты Фарер под видом рыбаков заходят российские шпионские корабли. Оппозиционная Датская консервативная партия после этого заявила, что ситуация относится к сфере внешней политики и безопасности островов, а значит, находится в ведении Копенгагена.

Однако власти Фарер посчитали, что Дания лишь ищет предлог для того, чтобы сократить независимость островов, и выступили резко против вмешательства Копенгагена.

«Мы знаем, <...> когда вы разыгрываете эту имперскую карту. Слухи о нашей наивности в важнейших политических вопросах и насчет текущей мировой ситуации сильно преувеличены»,

— отметил глава МИД и бывший министр рыболовства Фарер Хёгни Хойдал.

Почему для России и Фарер так важно рыбное соглашение

Для Фарер Россия — важный импортер, она покупает большой объем рыбы, который составляет более 90 процентов экспорта островов. С 2021 по 2022 год экспорт в Россию упал примерно на 17 процентных пунктов, так как некоторые поставщики лосося решили уйти с российского рынка. Тем не менее, к началу ноября годовой экспорт Фарер в Россию составил 800 млн датских крон (€107 млн).

Роль Фарер на российском рынке резко выросла с 2014 года. Поскольку острова не входят в Евросоюз, они не попали под ответные российские санкции. Когда привоз рыбы из других стран оказался под запретом, Фареры стали монополистами на российском рынке. К тому же, острова выгодно расположены — достаточно близко к России, чтобы поставлять свежий незамороженный улов.

В свою очередь импорт с Фарер обеспечивает Россию сельдью и скумбрией — самой востребованной у населения рыбой из-за ее цены, указывала российская Рыбная ассоциация. Рыба с островов дешевле и качественнее отечественной, по оценке объединения. К тому же российские рыбаки пока не могут сами удовлетворить внутренний спрос.