«Громкое бюджетирование» из TikTok: как экономить и хвастаться этим Глава проекта НИФИ Минфина Сергейчик: нельзя делиться личным бюджетом в соцсетях

Американские тиктокеры занялись «громким бюджетированием»: начали рассказывать в соцсети о цели сэкономить и своих шагах для достижения результата. Сможет ли такое прижиться в России, граждане которой привыкли решать финансовые вопросы в кругу семьи, и поможет ли хвастовство придерживаться финансового плана — в материале «Газеты.Ru».

Новый тренд в социальной сети TikTok — «громкое бюджетирование»: молодые люди поощряют друг друга составлять бюджет, а затем открыто делятся своими финансовыми планами с другими — друзьями и подписчиками. Агентство Bloomberg уже назвало это новшество последней тенденцией в мире личных финансов и «по сути, подходом поколения Z к финансовой отчетности».

Например, для Натали Фишер, 25-летнего создательницы контента из «Большого Сиэтла» (городской конгломерат в штате Вашингтон), 2024 год — время, когда нужно максимально сократить расходы. В начале года она созвонилась по FaceTime с друзьями: все поделились своими финансовыми целями и тем, как они собираются их достичь, а затем объявили «январь без трат». Фишер и ее муж, которые в прошлом году потратили около $20 тыс. на свадьбу, также отменили абонементы в тренажерный зал за $208 в месяц, а сама девушка отказалась от услуг паркмархерских или маникюрных салонов. По мнению Фишер, концепция «громкого составления бюджета» появилась в то время, когда обычным людям из среднего класса это «действительно нужно».

Подходит ли такое россиянам

Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Милова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что тенденция «громкого составления бюджета» позволяет на примерах показать другим, как можно справляться с конкретными финансовыми проблемами, избегать ошибок и какие способы приемлемы в той или иной ситуации.

«Хвастаясь» успехами в этом направлении, сам человек имеет стимул и далее не свернуть с намеченного пути, точно достичь поставленной финансовой цели. Это не дает ему «упасть в грязь лицом», позволяет выйти победителем в схватке за финансовую состоятельность.

Кого-то данное друзьям или подписчикам слово заняться бюджетированием заставит выполнить обещание. Это как при занятиях спортом – кому-то легче заниматься группой, чтобы не отлынивать, а кто-то не пропускает ни одной тренировки, обладая силой воли», — пояснила эксперт.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили при этом отметила, что идея «громкого бюджетирования» возникла как ответ на предыдущий TikTok-тренд — «громкую демонстрацию роскоши».

«Тренды TikTok в большей степени интересны зумерам (поколение Z) и блогерам, делающим хайп на всем новом. Такая культура полной открытости характерна для европейцев и американцев, а не для россиян», — добавила экономист.

По ее словам, каждый россиянин научен историей и современными кейсами, что все денежные вопросы должны решаться внутри семьи, свое благосостояние не следует выносить напоказ и обсуждать с кем-либо.

«Россияне безусловно будут совершенствовать свои навыки ведения семейного бюджета, но делать это будут «негромко», — высказала свое мнение Валишвили.

В России говорить о своих финансах — тратах, доступном бюджете — открыто, публично и без стеснения не очень принято, согласился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик призвал россиян понять, что тема личного бюджета в современном мире – это не табу, и важно не только обсуждать финансовые вопросы в кругу семьи, но и советоваться с друзьями:

«Говорить не только о том, что и сколько стоит, но и о распределении доходов и контроле над расходами, имуществом и сбережениями. Это полезная практика: объединение усилий по разумной оптимизации трат, стремление к увеличению доходов, мотивация быстрее и эффективнее достичь финансовых целей».

По словам эксперта, нередко чужие успехи подстегивают человека добавиться своих: если смог он, смогу и я .

«Подобные челленджи «громкого составления бюджета» для многих могут стать стимулом заняться финансовым планированием, придерживаться выбранной финансовой стратегии», — добавил Сергейчик.

Однако к выбору своего примера для подражания нужно подходить с умом и критически оценивать любые рекомендации, чтобы не стать жертвой всевозможных аферистов, «продавцов успеха» или попросту некомпетентных людей. При этом, даже если рекомендациями делится профессионал, его опыт может быть полезен не для всех, а только для какой-то узкой социальной группы.

«К примеру, советы опытного трейдера с Уолл-стрит неквалифицированного инвестора в лучшем случае только запутают, а могут и навредить», — подчеркнул Сергейчик.

По его словам, опасность подстерегает и тех, кто решил вынести свои финансовые решения на широкую публику:

«Подробная личная информация в соцсетях привлекает мошенников. Поэтому всегда нужно правильно оценивать свою аудиторию, ответственно относится к своим персональным, финансовым и другим личным данным, соблюдать базовые правила безопасности и цифровой гигиены».

Пользовательница Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Любовь сказала «Газете.Ru», что ей бы «не помогло «громкое составление бюджета», и она не видит смысла рассказывать всем о своих планах по сокращению расходов или способах заработать.

Как правильно экономить

Согласно исследованию НАФИ, с 2020 по 2023 год число россиян, так или иначе ведущих личный бюджет, выросло с 50% до 65% . А по данным Moneyman, доля россиян, нацеленных на минимизацию второстепенных расходов, за 2023 год выросла с 16,2% до 20,4%.

«В то же время под ведением бюджета чаще всего россияне подразумевают примерный учет доходов и расходов в уме. Это неправильный подход. Неучтенные мелочи, незапланированные траты, отсутствие долгосрочного планирования могут свести все усилия по финансовому планированию к нулю», — сказал Сергейчик.

Валишвили назвала четыре ключевых правила, которые помогут снизить расходы: