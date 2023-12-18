В России введут лимит на денежные переводы. Кого он затронет Правительство одобрило лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

Правительство одобрило инициативу Росфинмониторинга ограничить переводы по упрощенной идентификации без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Сейчас переводить таким образом можно до 200 тысяч ежемесячно. В ведомстве поясняют, что месячный лимит поправки не затронут. Участники рынка согласны с мнением Росфинмониторинга, но называют лимит в 100 тысяч проблемным. Кого затронут поправки — в материале «Газеты.Ru».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росфинмониторинга, которые ограничивают разовый денежный перевод без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Лимит будет распространяться на клиентов, прошедших упрощенную идентификацию, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Инициатива предполагает внесение поправок в «антиотмывочный» закон и закон «О Национальной платежной системе». Законопроект согласован с Центробанком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. В Минфине считают, что поправки помогут снизить отток капитала из страны. Представитель Росфинмониторинга рассказал, что поправки направлены на «борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма».

Представитель ведомства также отметил, что в инициативе речь идет о введении лимита именно на разовые операции.

«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа — прим. «Газета.Ru») станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», — рассказали в Росфинмониторинге.

Что такое упрощенная идентификация?

По действующему законодательству, совсем без идентификации сейчас можно переводить до 15 тысяч рублей. Для всех переводов свыше этой суммы требуется идентификация.

Упрощенная идентификация предполагает, что клиент предоставляет банку свои имя, фамилию, отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Пройти ее можно как очно, так и дистанционно — по электронным копиям документа.

Таким образом идентифицировать можно только клиентов-физлиц. При этом, если сотрудник банка заподозрит, что операция проводится для легализации преступных доходов или у нее слишком запутанный характер, он может попросить клиента о прохождении полной идентификации. Пройти ее можно только при личном присутствии клиента, пояснил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Человека, совершающего перевод, в таком случае попросят предоставить дополнительные сведения об операции — например, рассказать о ее целях. Клиентов-иностранцев могут попросить предоставить данные миграционной карты и подтвердить, что их нахождение на территории России легально.

Есть ли лимит сейчас?

В действующем законодательстве уже прописан лимит на перевод денег без открытия счета по упрощенной идентификации. Физлица могут перевести таким образом до 200 тысяч рублей в месяц . При этом, как рассказали РБК клиенты систем денежных переводов, такие организации позволяют выполнять переводы и на большие суммы без прохождения полной идентификации.

В Росфинмониторинге пояснили, что новые поправки, которые предлагается внести, не затрагивают ежемесячный лимит. Его объем останется прежним. Отсутствие же лимита по разовой операции не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, считают в ведомстве.

В первой редакции законопроекта Росфинмониторинг предлагал ввести лимит в размере 60 тысяч рублей. Это предложение раскритиковали участники рынка. Ограничение в 100 тысяч они также посчитали проблемным, писал «Ъ».

Оптимальным лимитом для операций с упрощенной идентификацией эксперты называли 600 тысяч рублей. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, такое ограничение затронет минимальное число клиентов и не приведет к существенному повышению издержек.

Кого затронут поправки?

Проходить упрощенную идентификацию, которая требуется для переводов без открытия счета, могут только клиенты-физлица. При этом, как отмечают эксперты, инициатива Росфинмониторинга мало повлияет на денежные переводы внутри страны.

Изменения в первую очередь коснутся тех, кто пользуется системами трансграничных переводов. Например, россиян, который сейчас живут за границей, но имеют в России какие-либо доходы или обязательства. Инициатива также затронет трудовых мигрантов и обычных граждан, которые совершают такие переводы.

«С другой стороны, это не мешает им раздробить операции и переводить по 100 тыс. руб. несколько раз или с временными периодами», — считает Юрий Федюкин.

При этом на сайте системы денежных переводов «Золотая корона» указано, что за месяц можно переводить только 600 тыс. руб. За сутки можно совершить три перевода и не более 30 переводов в месяц. Как рассказал «Газете.Ru» россиянин, проживающий в Грузии, он может совершать не более 15 переводов в месяц. Таким образом, по новым правилам вывести с российской карты получится не более 1,5 млн руб. в месяц.

Росфинмониторинг надеется, что проект будет принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. В этом случае закон вступит в силу через год после принятия — весной 2025-го.