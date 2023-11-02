Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести комиссию 30% на денежные переводы в Среднюю Азию

Политолог Ярошенко: нужно ввести комиссию за переводы в Среднюю Азию

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В России необходимо ввести обязательную комиссию на переводы средств в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению, считает политолог Алексей Ярошенко. Также нужно увеличить плату за обслуживание банковских карт приезжих из этих республик, заявил он телеканалу «360».

Свое предложение политолог объяснил притоком в Россию трудовых мигрантов, который спровоцировал всплеск преступности и утечку денег за рубеж. В этой сфере назрели «серьезные проблемы», подчеркнул он.

На конец прошлого года в РФ официально находились более 3,5 млн мигрантов без учета членов их семей.

«Помимо 3,5 миллиона официальных, еще почти миллион — нелегальных», — отметил Ярошенко, подчеркнув, что такие приезжие стали регулярными «героями» криминальных сводок.

По словам политолога, почти 7% заключенных сегодня – это мигранты, содержание которых ежегодно обходится российскому бюджету в 500 тыс. рублей, а в общей сложности – в 15 млрд рублей в год.

Приток мигрантов снизит качество жизни и негативно скажется на рынке труда, убежден эксперт. Для решения проблемы он призвал понизить привлекательность трудовой миграции в Россию, установив так называемый заслон для утечки денег из страны.

«Если клиент российского банка переводит деньги себе домой, то 30% от суммы вне зависимости от цели перевода он должен заплатить», — заявил Ярошенко.

Удержанные средства банки будут передавать в федеральный бюджет, добавил политолог. По его данным, ежегодно приезжие из стран Средней Азии переводили на родину по несколько миллиардов рублей.

Напомним, экономисты ранее предсказали скорый наплыв мигрантов в Россию.

Сообщалось также, что больше трудовых мигрантов начали привлекать для работы в ресторанном бизнесе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий