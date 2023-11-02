В России предложили ввести комиссию 30% на денежные переводы в Среднюю Азию

В России необходимо ввести обязательную комиссию на переводы средств в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению, считает политолог Алексей Ярошенко. Также нужно увеличить плату за обслуживание банковских карт приезжих из этих республик, заявил он телеканалу «360».

Свое предложение политолог объяснил притоком в Россию трудовых мигрантов, который спровоцировал всплеск преступности и утечку денег за рубеж. В этой сфере назрели «серьезные проблемы», подчеркнул он.

На конец прошлого года в РФ официально находились более 3,5 млн мигрантов без учета членов их семей.

«Помимо 3,5 миллиона официальных, еще почти миллион — нелегальных», — отметил Ярошенко, подчеркнув, что такие приезжие стали регулярными «героями» криминальных сводок.

По словам политолога, почти 7% заключенных сегодня – это мигранты, содержание которых ежегодно обходится российскому бюджету в 500 тыс. рублей, а в общей сложности – в 15 млрд рублей в год.

Приток мигрантов снизит качество жизни и негативно скажется на рынке труда, убежден эксперт. Для решения проблемы он призвал понизить привлекательность трудовой миграции в Россию, установив так называемый заслон для утечки денег из страны.

«Если клиент российского банка переводит деньги себе домой, то 30% от суммы вне зависимости от цели перевода он должен заплатить», — заявил Ярошенко.

Удержанные средства банки будут передавать в федеральный бюджет, добавил политолог. По его данным, ежегодно приезжие из стран Средней Азии переводили на родину по несколько миллиардов рублей.

Напомним, экономисты ранее предсказали скорый наплыв мигрантов в Россию.

Сообщалось также, что больше трудовых мигрантов начали привлекать для работы в ресторанном бизнесе.