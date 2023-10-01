В России начали действовать новые правила для банковских переводов

Российские банки с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы для внутренних денежных переводов, сообщает ТАСС со ссылкой на мартовское решение совета директоров ЦБ.

Теперь финансовая информация по переводам в РФ должна храниться исключительно в российских системах. Согласно решению регулятора, при любом электронном переводе денежных средств внутри страны банки обязаны взаимодействовать через систему Банка России или другие российские сервисы. Это правило не распространяется на трансграничные переводы и некоторые операции с электронными средствами платежа.

Ряд российских банков, в том числе, например, ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк, отключили от SWIFT для международных переводов после начала российской спецоперации на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение от системы «заблокирует российский экспорт и импорт».

В начале августа россиянам рассказали о том, как работает система СБП за границей.

Ранее вступил в силу закон о цифровом рубле.