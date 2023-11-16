Действовали в интересах Carlsberg. За что арестованы топ-менеджеры «Балтики»

Экс-президент и вице-президент «Балтики» Денис Шерстенников и Антон Рогачевский арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они действовали в интересах датского концерна Carlsberg и передали организациям из Казахстана и Белоруссии права на титульный бренд компании, лишив «Балтику» возможности поставлять продукцию в СНГ. Ранее Carlsberg отобрал у компании лицензию на международные бренды и обвинил РФ в «краже» бизнеса.

Выборгский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и его экс-заместителя Антона Рогачевского, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Бывшие топ-менеджеры компании останутся под стражей до 30 декабря текущего года. Шерстенников просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или освобождения под залог в 1 млн рублей, Рогачевский также призывал суд назначить ему домашний арест. В удовлетворении обеих просьб было отказано.

15 ноября издание «Фонтанка» сообщило об обысках на заводе «Балтика» в Петербурге. По данным СМИ, прокуратура проверяет предприятие в связи со сделкой по продаже компании, которую планировал датский концерн Carlsberg до передачи его активов во временное управление.

Как сообщила газета, обыски проходили и в офисе компании, и у ее топ-менеджеров, также были опрошены некоторые сотрудники и изъяты документы. Следственные действия ведутся в рамках расследования уголовного дела – изначально оно было возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба, однако в дальнейшем следователи обнаружили признаки мошенничества в особо крупном размере.

Обвинения в мошенничестве

Следствие полагает, что ряд руководителей компании нанесли ей ущерб, «действуя в интересах Carlsberg Group». Шерстенников и Рогачевский были задержаны, юрист «Балтики» Елена Кузьмина, которая также является подозреваемой, уехала из России в Европу.

По версии следствия, задержанные топ-менеджеры передали права на титульный бренд «Балтики» компаниям из Белоруссии и Казахстана до 2042 года, приобретя в их пользу право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей .

В результате этого российское предприятие лишилось возможности экспортировать свою продукцию в указанные страны, а также в Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан и Монголию.

Шерстенников возглавлял «Балтику» с 2021 по 2023 год. По информации РБК, после передачи активов Carlsberg под временное управление Росимущества и смены руководства компании он перешел на пост вице-президента, однако в середине октября уволился по собственному желанию. Кузьмина также не работает в «Балтике» с июля текущего года, а Рогачевский оставался действующим топ-менеджером до своего задержания.

Конфликт РФ и Carlsberg

После начала военной операции РФ на Украине Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. В июне 2023 года концерн сообщил о заключении соглашения по продаже «Балтики».

По информации «Интерфакса», купить компанию планировала группа «Арнест», которая ранее приобрела активы пивоваренного концерна Heineken. Сумма сделки оценивалась в более чем 71 млрд рублей.

Продажа не состоялась, так как 16 июля Владимир Путин передал активы Carlsberg под внешнее управление Росимущества – эта мера сохранила за концерном право собственности, но лишила его возможности принимать управленческие решения.

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен назвал действия российских властей «кражей» бизнеса.

Кроме того, в начале октября концерн расторг лицензионные соглашения с «Балтикой», которые позволяли ей производить и продавать продукцию международных брендов.

Как сообщал «Интерфакс», Carlsberg также обратился к российским властям с официальными «уведомлениями о споре» по трем международным соглашениям и пригрозил подать иск в международной суд, если разногласия не удастся урегулировать за шесть месяцев.