«Попытка обанкротить российские компании»: как Россия поссорилась с Carlsberg из-за «Балтики»

В МИД России обвинили Carlsberg в попытке «обанкротить российские компании». Ранее датская корпорация заявила о «краже бизнеса» в РФ из-за передачи компании «Балтика» под внешнее управление и срыва сделки по ее продаже. По данным СМИ, концерн требует от российских властей возместить ущерб и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не решат за полгода. Российское правительство утвердило новые правила компенсации иностранным холдингам за активы в РФ, но Carlsberg это не коснется. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «несостоятельными» слова гендиректора датского пивоваренного концерна Carlsberg Джейкоба Арупа-Андерсена о «краже» бизнеса в России после перехода компании «Балтика» под управление Росимущества.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение «Карлсберга» покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль», – сказала Захарова.

Она посоветовала руководству Carlsberg ознакомиться с указами президента РФ, в соответствии с которыми имущество компаний из «недружественных» стран может передаваться под внешнее управление, если в этих странах лишат собственности физлиц и юрлиц из РФ.

Представитель МИД подчеркнула, что «Балтика» не была изъята в собственность государства – она находится под временным управлением Росимущества. По ее мнению, в Carlsberg есть профессиональные юристы, которые могут разъяснить это руководству компании, а высказывания Арупа-Андерсена «не соответствуют статусу главы международного концерна».

Что произошло с «Балтикой»

В марте 2022 года, после начала военной операции РФ на Украине, Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. В июне 2023 года концерн заявил о заключении соглашения по продаже принадлежащей ему компании «Балтика».

16 июля президент России Владимир Путин передал активы Carlsberg под внешнее управление – эта мера сохранила за концерном право собственности, но лишила его возможности принимать управленческие решения.

Сделка по продаже сорвалась, было назначено новое руководство «Балтики» – ее возглавил Таймураз Боллоев, уже руководивший компанией с 1991 по 2004 год. Гендиректор Carlsberg назвал действия российских властей «кражей» и объявил об отказе идти на сделку, которая бы узаконила передачу активов в управление Росимущества.

Кроме того, Carlsberg лишила «Балтику» права производить и продавать продукцию международных брендов, расторгнув соответствующие лицензионные соглашения. Запасы продукции компания сможет реализовывать до 1 апреля 2024 года.

Министр финансов России Антон Силуанов пояснял, что механизм внешнего управления является ответом на санкции, введенные против России, а применяется он «в исключительных случаях», когда компании не соблюдают обязательства или нарушают законы.

Угроза суда

В начале ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что датский концерн потребовал компенсировать убытки от перехода «Балтики» под управление Росимущества.

Менеджмент Carlsberg счел действия России нарушением международного права, однако Минфин РФ ответил, что оснований для компенсации нет.

После этого, по данным «Интерфакса», концерн направил в российские органы власти официальные «уведомления о споре» по трем международным соглашениям. Он предложил урегулировать разногласия путем переговоров, но пригрозил обратиться в международной суд, если решение не будет найдено за шесть месяцев.

Новые правила компенсации

В начале ноября правительство России утвердило новые правила компенсации для иностранных холдингов, чьи корпоративные права в отношении крупных компаний, признанных в РФ экономически значимыми, были приостановлены.

Речь идет о компаниях, чьи права на доли в экономически значимых организациях были приостановлены решением суда. На ситуацию с Carlsberg норма не распространяется: концерн сохраняет право собственности, а его активы были переданы под внешнее управление указом президента РФ.

В соответствии с постановлением правительства, иностранные корпорации, чьи права были ограничены, могут обратиться за компенсацией в экономически значимую организацию. В случае, если компенсация будет одобрена, ее размер будет равен рыночной стоимости акций компании, которой владел иностранный холдинг.

Экономически значимые организации – компании, имеющие существенное значение для суверенитета и безопасности России в сфере экономики. Для включения в перечень компания должна соответствовать как минимум одному из критериев: иметь более 4 тыс. сотрудников, суммарную стоимость активов более 150 млрд руб., суммарный объем выручки – более 75 млрд руб. в год или заплатить не менее 10 млрд руб. налогов за предшествующий год.