Carlsberg и Heineken уходят с российского рынка

Концерны Carlsberg и Heineken в один день объявили, что полностью уйдут с российского рынка. Прежде они воздерживались от столь радикального шага, вводя только частичные ограничения. Оба концерна входят в тройку крупнейших пивоваренных компаний мира — после Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Что будет с российскими активами и сотрудниками компаний — в обзоре «Газета.Ru».

Что решил Carlsberg

Carlsberg — датский концерн, третий в мире после AB InBev и Heineken по объему производства пива. В России Carlsberg владеет пивоваренной компанией «Балтика». Сама «Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, ее доля на российском рынке — 27,3%. Всего в портфель алкогольных брендов Carlsberg входят более 500 наименований: Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika, «Балтика», Somersby и др.

Концерн Carlsberg объявил 28 марта, что полностью уйдет из России. В качестве объяснения его гендиректор Кеес т'Харт заявил, что Carlsberg «решительно осуждает» проведение российской спецоперации на Украине. Решение об уходе из РФ он назвал «трудным и безотлагательным».

Компания продаст все свои активы в России. Перед этим владелец переоценит их и назовет «справедливую», как подчеркнул концерн, цену. В 2021 году выручка активов Carlsberg в России составили 6,5 млрд датских крон (больше 95 млрд руб. по текущему курсу), указано на сайте компании.

«Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8400 сотрудников в России», — отметил Carlsberg. До продажи бизнес в России продолжит работать с учетом последних изменений. Ранее концерн сообщил, что приостановит инвестиции и экспорт в РФ, откажется от рекламы на российском рынке и не будет выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

До передачи активов новому владельцу Carlsberg не будет включать прибыль от своего российского бизнеса в общую выручку и операционную прибыль концерна. Ее передадут благотворительным организациям.

Российская компания «Балтика» отдельно сообщила, что будет работать в текущем режиме, пока ее не купит новый хозяин. Все 8400 сотрудников сохранят свои рабочие места и социальные гарантии.

Что решил Heineken

Голландский пивоваренный концерн Heineken занимает второе место в мире. Владеет в России семью заводами. Компания сообщила 28 марта, что «потрясена» и «глубоко опечалена» происходящим на Украине.

«Мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — пояснил концерн.

При этом ранее гендиректор Heineken Дольф Ван ден Бринк заявлял, что компания «видит четкое различие между действиями правительства России и своими российскими сотрудниками». Он уточнял, что для компании ключевой принцип — поддержка своих работников и их семей.

Теперь Heineken продаст свой бизнес в России другому владельцу «в полном соответствии с международными и местными законами». До этого российский бизнес Heineken будет работать в прежнем режиме, «чтобы обеспечить постоянную безопасность и благополучие наших сотрудников и свести к минимуму риск национализации». Компания пообещала, что «при любых обстоятельствах» все 1,8 тыс. ее российских сотрудников будут получать зарплату до конца этого года. Концерн постарается «сделать все возможное», чтобы обеспечить их работой в будущем.

«Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности», — уточнил концерн. Компания ожидает, что, наоборот, потеряет на этой сделке около 400 млн евро.

Ранее концерн объявил, что прекращает инвестиции и экспорт в Россию, отказывается от рекламы и не будет получать прибыль от своего российского подразделения. Кроме того, он приостановил производство и реализацию пива под брендом Heineken.

Заводы концерна, операционные и коммерческие подразделения продолжают работать и выпускают пиво под остальными брендами. В России компания производит пиво под марками «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское», «Степан Разин», ПИТ, «Седой Урал» и др. Всего в портфеле компании около 30 брендов.

Позиция AB InBev

AB InBev — самая крупная пивоваренная компания в мире. В России ее бизнес контролирует холдинговая компания Anadolu Efes, у нее контрольный пакет акций. Продукцию совместного предприятия AB InBev Efes выпускают 11 российских заводов. Компания поставляет на российские прилавки пиво марок BUD, «Клинское», «Белый медведь», Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten и др.

На фоне ситуации вокруг Украины международная AB InBev попросила российскую Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу пива бренда BUD в России. Российские СМИ написали об этом 28 марта, однако соответствующий пресс-релиз появился на сайте Anadolu Efes еще 13 марта. Anadolu Efes подтвердила «Газете.Ru», что пока ситуация остается без изменений. Компания AB InBev Efes работает в России в штатном режиме и рассматривает запрос от AB InBev по поводу BUD.

Какие еще пивоваренные компании ушли из РФ

Украинская пивоваренная «Оболонь» в марте разорвала сотрудничество с Россией и запретила использовать свою торговую марку на ее территории. «Использование на российской территории торговой марки компании «Оболонь» противоречит нашим принципам и гражданской позиции», — пояснила компания.

Пиво «Оболонь Светлое» по лицензии производила ЗАО «Московская пивоваренная компания» (г. Мытищи).

Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО «Лидское пиво», объявила о прекращении экспорта в Россию. Общий экспорт группы компании в Россию составлял около 13,5 млн евро, на экспорт продукции «Лидского пива» приходилось около четверти чистой выручки Olvi Group.

В Россию также прекратили поставки крупнейшие производители чешского пива — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.