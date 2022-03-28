Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
МО РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ 19:29
Вооруженные силы РФ за сутки сбили три украинских самолета и вертолет Ми-8 19:25
В МО РФ рассказали об успехах российских военных в ходе спецоперации... 19:23
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 28 февраля 19:22
Пять шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 22.03—28.03 19:13
В Санкт-Петербурге пройдет танцевальный фестиваль «Пятилетка» 19:11
WSJ: у Абрамовича появились «симптомы отравления» после поездки... 19:11
Пекин примет ответные меры на санкции США против РФ, наносящие ущерб Китаю 19:08
Байден предлагает ввести «налог на миллиардеров» с 2023 года 19:06
Генсек ООН поручил изучить возможность гуманитарного перемирия на Украине 19:05
Бизнес

Carlsberg и Heineken уходят с российского рынка

Две крупнейшие пивоваренные компании решили покинуть Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»
Концерны Carlsberg и Heineken в один день объявили, что полностью уйдут с российского рынка. Прежде они воздерживались от столь радикального шага, вводя только частичные ограничения. Оба концерна входят в тройку крупнейших пивоваренных компаний мира — после Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Что будет с российскими активами и сотрудниками компаний — в обзоре «Газета.Ru».

Что решил Carlsberg

Carlsberg — датский концерн, третий в мире после AB InBev и Heineken по объему производства пива. В России Carlsberg владеет пивоваренной компанией «Балтика». Сама «Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, ее доля на российском рынке — 27,3%. Всего в портфель алкогольных брендов Carlsberg входят более 500 наименований: Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika, «Балтика», Somersby и др.

Концерн Carlsberg объявил 28 марта, что полностью уйдет из России. В качестве объяснения его гендиректор Кеес т'Харт заявил, что Carlsberg «решительно осуждает» проведение российской спецоперации на Украине. Решение об уходе из РФ он назвал «трудным и безотлагательным».

Компания продаст все свои активы в России. Перед этим владелец переоценит их и назовет «справедливую», как подчеркнул концерн, цену. В 2021 году выручка активов Carlsberg в России составили 6,5 млрд датских крон (больше 95 млрд руб. по текущему курсу), указано на сайте компании.

«Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8400 сотрудников в России», — отметил Carlsberg. До продажи бизнес в России продолжит работать с учетом последних изменений. Ранее концерн сообщил, что приостановит инвестиции и экспорт в РФ, откажется от рекламы на российском рынке и не будет выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

До передачи активов новому владельцу Carlsberg не будет включать прибыль от своего российского бизнеса в общую выручку и операционную прибыль концерна. Ее передадут благотворительным организациям.

Российская компания «Балтика» отдельно сообщила, что будет работать в текущем режиме, пока ее не купит новый хозяин. Все 8400 сотрудников сохранят свои рабочие места и социальные гарантии.

Что решил Heineken

Голландский пивоваренный концерн Heineken занимает второе место в мире. Владеет в России семью заводами. Компания сообщила 28 марта, что «потрясена» и «глубоко опечалена» происходящим на Украине.

«Мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — пояснил концерн.

При этом ранее гендиректор Heineken Дольф Ван ден Бринк заявлял, что компания «видит четкое различие между действиями правительства России и своими российскими сотрудниками». Он уточнял, что для компании ключевой принцип — поддержка своих работников и их семей.

Теперь Heineken продаст свой бизнес в России другому владельцу «в полном соответствии с международными и местными законами». До этого российский бизнес Heineken будет работать в прежнем режиме, «чтобы обеспечить постоянную безопасность и благополучие наших сотрудников и свести к минимуму риск национализации». Компания пообещала, что «при любых обстоятельствах» все 1,8 тыс. ее российских сотрудников будут получать зарплату до конца этого года. Концерн постарается «сделать все возможное», чтобы обеспечить их работой в будущем.

«Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности», — уточнил концерн. Компания ожидает, что, наоборот, потеряет на этой сделке около 400 млн евро.

Ранее концерн объявил, что прекращает инвестиции и экспорт в Россию, отказывается от рекламы и не будет получать прибыль от своего российского подразделения. Кроме того, он приостановил производство и реализацию пива под брендом Heineken.

Заводы концерна, операционные и коммерческие подразделения продолжают работать и выпускают пиво под остальными брендами. В России компания производит пиво под марками «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское», «Степан Разин», ПИТ, «Седой Урал» и др. Всего в портфеле компании около 30 брендов.

Позиция AB InBev

AB InBev — самая крупная пивоваренная компания в мире. В России ее бизнес контролирует холдинговая компания Anadolu Efes, у нее контрольный пакет акций. Продукцию совместного предприятия AB InBev Efes выпускают 11 российских заводов. Компания поставляет на российские прилавки пиво марок BUD, «Клинское», «Белый медведь», Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten и др.

На фоне ситуации вокруг Украины международная AB InBev попросила российскую Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу пива бренда BUD в России. Российские СМИ написали об этом 28 марта, однако соответствующий пресс-релиз появился на сайте Anadolu Efes еще 13 марта. Anadolu Efes подтвердила «Газете.Ru», что пока ситуация остается без изменений. Компания AB InBev Efes работает в России в штатном режиме и рассматривает запрос от AB InBev по поводу BUD.

Какие еще пивоваренные компании ушли из РФ

Украинская пивоваренная «Оболонь» в марте разорвала сотрудничество с Россией и запретила использовать свою торговую марку на ее территории. «Использование на российской территории торговой марки компании «Оболонь» противоречит нашим принципам и гражданской позиции», — пояснила компания.

Пиво «Оболонь Светлое» по лицензии производила ЗАО «Московская пивоваренная компания» (г. Мытищи).

Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО «Лидское пиво», объявила о прекращении экспорта в Россию. Общий экспорт группы компании в Россию составлял около 13,5 млн евро, на экспорт продукции «Лидского пива» приходилось около четверти чистой выручки Olvi Group.

В Россию также прекратили поставки крупнейшие производители чешского пива — Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть