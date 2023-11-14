Доллар упал до минимума за 3,5 месяца. Будет ли он ниже 90 рублей?

Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился до минимума с 1 августа — 91,31 рубля. К 10:40 мск доллар стоил 91,43 рубля. Российская валюта укрепляется на сочетании двух факторов: эффекта от повышения ключевой ставки ЦБ и обязательной продажи большей части валютной выручки экспортерами. Что будет с курсом дальше — в материале «Газеты.Ru».

Почему падает доллар

Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Президент России Владимир Путин в тот день подписал соответствующий указ.

В чем суть указа Путина Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».



Документ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству.



Согласно указу, отдельные компании в течение шести месяцев обязаны репатриировать (возвращать в Россию — «Газета.Ru») и продавать валютную выручку в стране.



Параметры для этого установило правительство РФ. Российские экспортеры должны зачислять на счета в России не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Продавать в России они будут от 90% зачисленных средств, но не менее 50% от каждого контракта.



Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал продажу валютной выручки ключевым фактором укрепления курса рубля. По словам эксперта, экспортеры уже это делают в соответствии с параметрами. В итоге предложение валюты на рынке увеличилось и стало превышать спрос на доллары и евро со стороны тех же импортеров, добавил он. Когда предложение валюты превышает спрос на нее, курс рубля традиционно укрепляется.

«Дополнительную поддержку до 30 октября рублю оказывал октябрьский налоговый период, когда все экспортеры продавали валюту для расчетов с бюджетом. В октябре были повышенные нефтегазовые налоги. Их обеспечили высокие нефтяные цены и выплаты квартального налога на добавленный доход», — отметил эксперт.

Также в пользу рубля выступило повышение ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Как правило, действия ЦБ влияют на курс рубля с задержкой в полтора месяца. В этот раз российская валюта резко подорожала к доллару и евро уже сразу после решения регулятора. Доллар торговался ниже 93 рублей, евро — ниже 98 рублей впервые с мая 2023 года. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин пояснил, что такая реакция курса была «психологической». Рынок ожидал, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 14%, а регулятор сделал более резкий шаг.

«Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт. Снизится спрос на валюту. Кроме того, поднимутся ставки по вкладам, вырастет доходность облигаций. В результате увеличится привлекательность рублевых сбережений и повысится спрос на рубли», — пояснил Васильев.

Это также будет способствовать укреплению курса рубля. Когда растет спрос на нацвалюту, ее курс растет.

Что будет с долларом дальше

«В текущие объемы реализуемой компаниями выручки могут транслироваться высокие цены на нефть, которые наблюдались в сентябре-октябре. В ближайшее время доллар может стоить 91-92,5 рублей, а ближе к 90 рублям — к концу ноября , когда компании начнут продавать дополнительные объемы валюты для осуществления рублевых налоговых платежей», — спрогнозировал Бахтин.

В базовом сценарии Васильев ожидает, что доллар до конца года будет стоить 90-100 рублей, евро – 97-102 рубля, юань – 125-13,1 рублей.

«Экспортеры в начале месяца, вероятно, будут менее активно продавать валюту. Напротив, импортеры могут активизировать покупку валюты по выгодному курсу для ввоза товаров на новогодние праздники и распродажи», — объяснил аналитик.

Также на курс рубля могут давить ожидания дальнейшего ускорения инфляции до 7,5-8% к концу года и вероятного роста бюджетных расходов в конце года, добавил он. Последние приведут к увеличению рублевой денежной массы и могут пойти на закупку импорта. Рост денежной массы, как правило, ослабляет рубль.

Минэкономразвития РФ ожидает, что доллар будет стоить 94 рубля в декабре 2023 года.

По словам Васильева, курсовые экспортные пошлины, которые зависят от курса нацвалюты и пополняют федеральный бюджет страны, максимальны при курсе выше 95 рублей за доллар.

«Поддерживать рубль будут высокие нефтяные цены. Баррель эталонной североморской марки Brent будет стоить $85-95 до конца года. Продажа валютной выручки, дальнейшее повышение ключевой ставки к концу года до 15,5-16% и ожидания того, что власти задействуют дополнительные административные меры для удержания курса не выше 100 рублей за доллар – дополнительные факторы, которые приведут к укреплению нацвалюты», — спрогнозировал аналитик.

Среди новых административных мер, которые могут принять российские власти, Васильев назвал ужесточение ограничений на отток капитала, запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях, а также запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений и лимит на вывод рублей за рубеж. В списке вероятных шагов – повышение ключевой ставки до 17-20%, увеличение продажи юаней из резервов, запрет российским компаниям на выкуп своих акций у нерезидентов и замедление выхода иностранных компаний с российского рынка, перечислил аналитик.

Возможен ли доллар по 60 рублей

Васильев не ожидает, что курс доллара способен вернуться к отметке в 60 рублей, как это было в прошлом году на фоне введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Минэкономразвития и Минфин в свои прогнозы на 2024 год закладывают средний курс доллара в 90 рублей. Васильев предположил, что средний курс американской валюты составит 100 рублей, евро – 106 рублей, юаня – 13,2 рублей.

«Однако риски смещены в сторону более слабого курса рубля, более высокой инфляции и более высокой ключевой ставки. Сценарий с долларом по 60 рублей за доллар возможен, если нефть взлетит существенно выше $100 за баррель, и экспортеры будут активно продавать валюту, а власти позволят рублю укрепиться до 60 рублей за доллар. При таком сценарии требование об обязательной продаже валютной выручки будет смягчено», — подчеркнул аналитик.

Руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов считает, что доллар по 60 рублей россияне не увидят, если не произойдет чего-то экстраординарное.

«В прошлом году такое значимое укрепление курса рубля произошло во многом из-за падения импорта практически в два раза. Плюс действовали жесткие ограничения на потоки капитала. Скорее в оптимистичном сценарии можно говорить о возврате курса в диапазон 85-90 рублей за доллар», — сказал он.

Возврат к 60 рублям за доллар сейчас возможен только в случае резкого ужесточения санкций на российский импорт (и присоединения к ограничениям ряда дружественных стран) или значительного взлета цен на нефть и сохранения их на повышенном уровне в течении долгого периода времени, подытожил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Он назвал оба сценария «крайне маловероятными».