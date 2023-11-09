Дефицит рабочих рук, повышение ставки и пик инфляции. О чем Набиуллина говорила в Госдуме

Эльвира Набиуллина приняла участие в заседании комитетов Госдумы. Она назвала основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы, допустила еще одно повышение ключевой ставки до конца года и констатировала прохождение пика инфляционного давления. «Газета.Ru» собрала главные заявления главы ЦБ.

Главная проблема экономики России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала дефицит рабочей силы главной проблемой российской экономики. Такую оценку она дала в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике.

«Основная проблема не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», – сказала глава ЦБ.

Она заявила, что экономика страны «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы», безработица в стране составляет 3%, а в некоторых регионах этот показатель еще ниже.

По словам Набиуллиной, в России «практически не осталось рабочих рук», особенно острая ситуация складывается в отраслях, «перешагнувших докризисный уровень».

В качестве примера председатель Центробанка привела машиностроение и химическую промышленность.

При этом она подчеркнула, что повышение производительности труда необходимо для обеспечения дальнейшего роста экономических показателей России.

Возможно повышение ключевой ставки

Глава ЦБ не исключила новое повышение ключевой ставки до конца текущего года – в последний раз регулятор поднимал ее в октябре, с 13 до 15%.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение», – сообщила Набиуллина.

По словам председателя регулятора, повышение ставки привело к «возвращению» наличных денег в банки. Она пояснила, что с октября 2022 года в России наблюдался рост объема наличных средств в обращении, однако с увеличением ключевой ставки условия по депозитам вновь стали привлекательными для россиян: сейчас банки предлагают вклады под 13-14% годовых, что, по оценке Набиуллиной, является «хорошей доходностью безрисковых вложений».

При этом она заявила, что в 2024 году Центробанк намерен снижать ставку – делать это планируется по мере снижения инфляции. Как пояснила Набиуллина, уменьшение ставки на базе низкой инфляции необходимо для появления «длинных денег» – долгосрочных инвестиций и кредитов.

«Если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то «длинные» деньги банки не дадут», – сказала она и подчеркнула, что кредитные организации ориентируются на инфляцию и инфляционные ожидания.

Пик инфляции пройден

В ходе заседания думских комитетов Набиуллина также заявила о намерении ЦБ в течение нескольких кварталов продолжать жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевому показателю 4% к концу 2024 года . Он предупредила, что действия регулятора могут привести к замедлению темпов кредитования.

При этом глава Банка России заверила, что пик инфляционного давления в России уже пройден в третьем квартале 2023 года, в дальнейшем инфляция будет снижаться и достигнет целевого значения.

«В годовом измерении инфляция перейдет к снижению только весной, но это просто эффект базы первой половины прошлого года, когда инфляция была низкой», – сказала она.

Кроме того, Набиуллина назвала ослабление рубля летом следствием «устойчивого внутреннего инфляционного давления», а не результатом воздействия внешних условий, так что политика, направленная на снижение инфляции, приведет к стабилизации курса российской валюты.

ЦБ и Минфин договорились по криптовалютам

Банк России и министерство финансов сформулировали единую позицию по вопросу использования криптовалют, сообщила Набиуллина.

Она заявила, что между ведомствами было «много споров», но теперь они «договорились».

По ее словам регулятор выступает за использование криптовалют в рамках эксперимента по трансграничным расчетам и признает необходимость развивать возможности выпуска цифровых финансовых активов для «ответственных эмитентов» и при условии защиты прав инвесторов.

В 2022 году Центробанк предлагал выпуск, обмен и обращение криптовалют в России, называя их угрозой для благосостояния граждан, а Минфин выступал за введение регулирования отрасли и предупреждал, что запрет приведет к увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества.