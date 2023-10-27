ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Что будет с ценами, курсом рубля и ставками по ипотеке

Центробанк России на заседании совета директоров 27 октября четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. В этот раз ставка выросла на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. С чем связано решение ЦБ и как оно отразится на жизни россиян — в материале «Газеты.Ru».

Центробанк объяснил свое решение о повышении ставки высокими темпами текущей инфляции. Регулятор пересмотрел прогноз по росту цен в России по итогам этого года. Годовая инфляция, по оценкам ЦБ, составит 7-7,5% в 2023 году вместо ранее ожидавшихся 6-7%.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — уточнил ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Ранее регулятор ожидал падения темпов роста цен до 4% в следующем году.

Текущие темпы месячной инфляции, на которые ориентируется Банк России, пятый месяц подряд значимо превышают целевые 4%. ЦБ оценил текущие темпы в сентябре в 14,6% после 9,4% в августе и 12,3% в июле. В октябре текущие темпы инфляции снова будут выше 10%, спрогнозировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым показателям к концу 2024 года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жестко уже сейчас. Решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов», — объяснил он.

За счет более высокой ключевой ставки ЦБ стремится охладить бурное кредитование и снизить высокий спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели, добавил Васильев.

При этом аналитик считает маловероятным возврат к целевым 4% ранее 2025 года. В базовом сценарии на конец этого года Васильев ожидает повышения инфляции до 7,5% с замедлением до 5,5% к концу 2024 года.

Что будет с курсом рубля

После решения ЦБ курс рубля резко укрепился к доллару и евро. В моменте курс американской валюты опускался ниже 93 рублей, европейской — 98 рублей. По данным Московской биржи на 14:50 мск, доллар стоит 92,74 рубля, евро — 97,72 рубля.

Васильев считает, что решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на курс рубля в ближайшие дни.

«В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала», — сказал он.

Аналитик ожидает, что курс доллара останется в диапазоне 90-100 рублей. К концу 2023 года американская валюта будет стоить 94-98 рублей, евро — 99-104 рубля, юань — 12,8-13,4 рубля.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

По мнению Васильева, вслед за повышением ключевой ставки на 200 базисных пунктов или 2 процентных пункта банки поднимут ставки по вкладам и кредитам, в том числе ипотеке.

«Ставки по депозитам могут подтянуться к ключевой ставке в 15%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент. Инфляция достигнет своего пика в середине следующего года на уровне немного выше 8% и к концу 2024 года снизится до 5,5%. Поэтому реальная доходность вложений на год ожидается существенно положительной. Вырастет спрос на рублевые сбережения и рубли», — сказал он.

В то же время кредиты станут менее привлекательными для россиян, количество обращений за ними может снизиться.

«Еще можно успеть взять кредит по «старым» ставкам, а депозит можно будет открыть в ближайшее время уже с увеличенной ставкой, после обновлений предложений банков. В валюту вкладываться не стоит, так как курс рубля будет укрепляться после решения ЦБ. А доходность по рублевым депозитам будет существенно большей, чем по валютным», — посоветовал директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

С новым дорогим кредитом можно подождать, если нет острой необходимости — в 2024 году ставки могут быть ниже, добавил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В целом, по мнению экспертов, вкладчикам и заемщикам стоит быть готовым к тому, что ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года.

Что будет дальше с ключевой ставкой

Банк России убрал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Тем не менее, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке в этом году — до конца года показатель ожидается в диапазоне 15-15,2%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен еще на 100-200 базисных пунктов, до 12,5-14,5%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Учитывая прогноз ЦБ по инфляции на конец года в 7-7,5% и наш прогноз в 7,5%, а также оценки по средней ключевой ставке, ожидаем, что на следующем заседании 15 декабря Банк России повысит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, до 15,5%», — отметил Васильев.

По его словам, в базовом сценарии уровень 15,5% станет пиком ключевой ставки в текущем цикле повышения.

Возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года аналитики ожидают замедления инфляции до 5,5% и уменьшения ключевой ставки до 10%.

В рисковом сценарии ключевая ставка может быть повышена до 17-20%, считает Васильев. Рисковый сценарий предполагает, что курс рубля продолжит слабеть в сторону 110 рублей за доллар или инфляция будет разгоняться выше ожиданий — 10% на пике в первом полугодии 2024 года.

ЦБ повышал ключевую ставку до рекордных 20% годовых в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций.