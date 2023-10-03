Carlsberg забрала у «Балтики» свои бренды. Среди них Tuborg и Garage

Датская Carlsberg Group заявила, что «не видит пути для переговоров по выходу с российского рынка», поэтому расторгает лицензионные соглашения с «Балтикой». Российской пивоваренной компании теперь запрещено производить пиво ряда глобальных брендов, включая Tuborg, Kronenbourg и Holsten. Решение стало «ответом» на указ президента РФ Владимира Путина о передаче активов Росимуществу, подчеркивают в Копенгагене. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Carlsberg Group заявили о расторжении лицензионных соглашений, позволяющих российской пивоваренной компании «Балтика» производить и продавать продукцию датской компании.

«Мы проинформировали ООО «Пивоваренная компания «Балтика» о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих «Балтике» производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сообщает пресс-служба Carlsberg.

«Балтике» при этом разрешили использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы, но только до 1 апреля 2024 года.

Как отмечает датская компания, это решение стало ответом на июльский указ президента Владимира Путина о передаче «Балтики» под временное управление Росимущества.

«Мы пришли к выводу, что сейчас не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся участвовать в сделке, к которой нас принуждают, на неприемлемых для нас условиях, оправдывающих незаконное поглощение нашего бизнеса в России», — говорится в заявлении Carlsberg.

Иск «Балтики»

2 октября «Балтика» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором потребовала запретить датской Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. В частности, пивоваренная компания попросила не разрешать Роспатенту вносить правки в договоры на глобальные бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV.

В определении арбитражного суда говорилось, что Carlsberg может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть брендов.

В Carlsberg еще вчера, 2 октября, заверяли, что не предпринимали по этому вопросу никаких юридических действий.

Передача Росимуществу

В июле 2023 года доли в российских структурах Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли под временный контроль Росимущества. Это не стало неожиданностью, поскольку в октябре 2022 года Danone анонсировала передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков. А Carlsberg Group в конце июня объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов.

Во временное управление российской госкорпорации передали 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

Источники «Коммерсанта» в инвестиционных кругах отмечали, что передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может означать нежелание властей, чтобы крупные суммы, вырученные от продажи активов, уходили за рубеж. Это могло бы повлиять на курс рубля.

Гендиректором «Балтики» был назначен Таймураз Боллоев, возглавлявший компанию с 1991 по 2004 год. Именно под его руководством основным акционером компании стал Baltic Beverages Holding, перешедший позже под контроль Carlsberg.

«Балтика» управляет восемью заводами, которые выпускают пиво более 50 брендов. В 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков, заняв второе по объемам место в России после AB InBev Efes.

В конце июня Carlsberg прогнозировала, что продажа активов в России принесет компании убыток в $1,4 млрд.