С доставкой на дом: эксперты выступили за регулирование онлайн-продаж алкоголя

В Госдуму готовят к внесению обновленный законопроект сенатора Клишаса, который должен обелить и начать регулировать онлайн-торговлю алкоголем. По информации «Ведомостей», его концептуально поддержали и дали свои заключения Минфин, ФАС, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, РКН. Ведомства подчеркнули, что в законопроекте необходимо предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Обновленный законопроект будет рассматриваться в осенней сессии.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против инициативы по регулированию дистанционной продажи алкогольных напитков в России. В своем обращении к замглавы Минпромторга Виктору Евтухову председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев выразил обеспокоенность обсуждаемыми в последнее время властями инициативами по интернет-торговле алкоголем. По мнению ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации», поэтому ассоциация выступает против снятия запрета на интернет-торговлю алкоголем.

«Сегодня ответственный потребитель может самостоятельно снизить свои риски приобретения фальсификата, полностью отказываясь от дистанционной покупки с доставкой, приобретая алкоголь в магазине физически, имеющем соответствующую лицензию», — пишет АКОРТ.

Кто выступает за регулирование

Не все торговые сети согласны с позицией АКОРТ. В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая также входит в ассоциацию, сообщили, что поддерживают разрешение на интернет-торговлю алкоголем. Представитель ретейлера заверяет, что компания «донесла свою позицию ассоциации» и не участвовала в составлении письма в Минпромторг.

«Разрешение на онлайн-продажу должна способствовать как удобству потребителей, так и стабилизации рынка алкогольной продукции, снижению теневого оборота алкоголя», — поясняют в «Азбуке вкуса». По мнению ретейлера, это сократит долю некачественной продукции и фальсификата.

С позицией «Азбуки Вкуса» согласился и генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Подобная инициатива направлена на снижение объемов нелегального спиртосодержащего рынка. В интернете, к сожалению, существует куча сайтов с нелегальной продажей алкоголя. Я совершенно уверен, что и на наш рынок должна прийти цифровизация», — сказал Черниговский.

Председатель комиссии по предпринимательству в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Елена Суслова-Новожилова заявила о необходимости создания регуляторной среды в сфере онлайн-продаж алкоголя.

«Уже ни для кого не секрет, что рынок нелегальных онлайн-продаж алкоголя существует. Изменить сложившуюся ситуацию возможно только приложив усилия как органам государственной власти, так и бизнесу. Реализация инициативы по созданию комплексного, контролируемого государством института дистанционной торговли алкогольной продукцией соответствует национальным интересам как по контролю за оборотом алкогольной продукции, так и созданию регуляторной среды в пользу добросовестных игроков», — сказала она.

О необходимости дать людям «легальную альтернативу» заявили и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки, поэтому создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем в совокупности с блокировками нелегальных продавцов — единственно возможное решение в сложившейся ситуации», — считает президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, продажа товаров в онлайне прозрачнее, чем в классической торговле в магазине, так как имеет цифровой след и необходимую информацию о покупателе (фио, адрес, номер телефона и почту).

«Что касается наших предложений, то в них учтена действующая в традиционной рознице система контроля ЕГАИС, государственные инструменты для идентификации возраста ЕСИА или биометрия, а также включение продавцов в специальный реестр контрольного ведомства», — добавил Соколов.

С ним согласен журналист и автор популярного отраслевого Телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев. По его словам, разговоры о контроле за доставкой алкоголя ведутся достаточно давно, а некоторые члены АКОРТ могут выступать против инициативы из-за страха конкуренции.

«В зависимости от формата магазина в структуре выручки алкоголь занимает весомый процент. Если говорим о магазине у дома, то это до 20% от выручки. А если говорить о таких видах, как «Красное и Белое», «Бристоль» и т.д., то это 80% и больше», — считает Денис Пузырев.

Согласно исследованиям, ни в одной стране мира после введения контролируемой онлайн-торговли алкоголем розничные продавцы не проиграли конкуренцию, потому что оффлайн игроки вместе с онлайн начали развивать интернет-продажи.

По данным исследования Центра развития потребительского рынка «Сколково», в странах, где разрешена доставка, доля продаж алкоголя онлайн составляет лишь несколько процентов относительно общего оборота алкогольной продукции.

Обсуждение инициативы ведется не первый год

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года и мера была оправдана в силу отсутствия у государства необходимых механизмов цифрового контроля. С развитием отрасли интернет-торговли расцвел и нелегальный рынок онлайн-продаж алкоголя. По данным НИФИ Минфина, объем нелегальных дистанционных продаж превышает 100 млн бутылок в год, из них более 40 млн — фальсификат. Начиная с 2015 года власти обсуждают возможность и способы установления нормативных правил такой торговли.

В 2017 году Минфин подготовил законопроект, который позволил бы начать онлайн-продажу алкоголя еще в 2020 году, но тогда инициатива не была реализована — против нее, в частности, выступили Минздрав и МВД. В 2021 году президент Владимир Путин дал указания правительству с целью поддержания отечественных виноделов провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа исключительно через сайт «Почты России». В настоящий момент рассмотрение документа отложено на неопределенный срок.