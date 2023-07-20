Олега Тинькова вывели из-под санкций Британии

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Ограничения были введены 24 марта прошлого года, и с самого начала предприниматель считал это ошибкой и списывал на «бюрократическую спешку». Более того, Тиньков сам предпринимал усилия, чтобы рестрикции с него были сняты. Пока это известие бизнесмен не комментировал.

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в документе, опубликованном британским минфином.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)»,

— сказано в примечании к санкционному списку. Причины данного решения британского правительства не уточняются.

Сам бизнесмен пока не отреагировал на сообщение.

Санкции в отношении Олега Тинькова были введены 24 марта 2022 года. Бизнесмен оказался в списке из 59 физических лиц и организаций. Ограничения коснулись главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя правления банка Александра Ведяхина и экс-зампреда Льва Хасиса. Также в списке оказался предприниматель Евгений Швидлер, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Среди компаний в перечень попали «Совкомфлот», «Русгидро», «Алроса», РЖД, Россельхозбанк, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса и производители электроники.

«Они, безусловно, ошиблись, — говорил Тиньков в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в мае 2022 года. — Это была, скорее всего, бюрократическая спешка. Они меня всунули (в санкционный список. — «Газета.Ru»), не разобравшись, кто я есть. Я уверен, что они разберутся, потому что англичане, в отличие от наших, нормальные люди, они разбираются».

По мнению бизнесмена, он попал под санкции, потому что у него «большое имя», хотя уже несколько лет он не был в России и продал 35% в TCS Group (включает Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование»).

«Английское правительство сделало глубочайшую ошибку, введя меня (под санкции. — «Газета.Ru»). И как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут, скорее всего, если вообще это когда-то случится. Это явно техническая ошибка», — убеждал Тиньков.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

В своем заявлении бизнесмен указал, что согласен с решением Британского правительства ввести санкции против людей, которые поддерживают Кремль и способствуют проведению специальной военной операции России на Украине.

«Грустно, что они (правительство Великобритании. — «Газета.Ru») ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в заявлении Тинькова.

Недавно за Тинькова вступился британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Об этом сообщила газета The Times.

«Хотя Олег Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам», — отметил Ричард Брэнсон, добавив, что считает введение санкций в отношении господина Тинькова «необоснованным».

Также британский миллиардер подчеркнул, что «всегда поддерживал Олега Тинькова и симпатизировал ему».

31 октября Тиньков написал в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) о решении отказаться от российского гражданства. По его словам, он не хочет ассоциироваться с российской властью и происходящим. Он также выразил надежду на то, что другие российские бизнесмены последуют за ним и назвал себя патриотом России.

Однако позже бизнесмен удалил свой пост.