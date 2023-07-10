Что такое Программа долгосрочных сбережений и причем тут накопительная пенсия

Владимир Путин 10 июля подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она заработает в январе следующего года и поможет вовлечь россиян в процесс инвестирования, уверены в правительстве. Стать участником программы можно с 18 лет, для этого нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Проект направлен на стимулирование инвестиционной активности россиян.

«Простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования», — отмечают авторы в пояснительной записке.

Комитет Госдумы по финансовому рынку представил доработанную ко второму чтению версию правительственного законопроекта 26 июня.

Условия программы

Программа заработает с 1 января 2024 года. Участвовать в ней можно с 18 лет: единолично или в пользу третьего лица.

Всем желающим необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу: при заработке до 80 тыс. рублей в месяц софинансирование будет рассчитано по принципу 1:1, при заработке до 150 тыс. рублей — 1:2, при доходе выше этой суммы — 1:4.

Фонд начнет осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Транши могут быть как пожизненными, так и срочными (но не менее 10 лет). Право на выплату участник получит только через 15 лет или при достижении определенного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет — для женщин).

Раньше установленного срока деньги можно будет забрать только в особых жизненных ситуациях. Например, на оплату лечения или при потере кормильца. В случае смерти участника выплату получат его наследники.

Высокая доходность и контроль

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доходность при использовании таких инструментов в среднесрочной перспективе выше, чем по обычным депозитам.

Процедура инвестирования при этом будет находиться под полным контролем государства, подчеркнул министр.

Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 млн рублей.

Кроме того, инвесторы, сделавшие взнос до 400 тыс. рублей в год, смогут получить налоговый вычет — до 52 тыс. рублей.

Финансовая подушка

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что новая программа даст россиянам возможность получить дополнительный доход в будущем и сформировать финансовую «подушку безопасности».

Председатель правительства уточнил, что по новой программе «человек сможет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы».

«Государство станет софинансировать эти средства в течение первых трех лет, то есть добавлять до 36 тыс. рублей в год», — подчеркнул премьер-министр на заседании кабинета министров.