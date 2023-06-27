Пенсии, маткапитал, налоги: какие изменения могут произойти в России

Минтруд предложил повышать пенсии не один, а два раза в год. Такая двухразовая индексация запланирована на 2025 и 2026 годы. В итоге средний размер пенсии в апреле 2026-го должен достигнуть 25 690 рублей. Кроме того, власти также планируют постепенно увеличивать размер материнского капитала. Об этих и других экономических изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Министерство труда предложило индексировать пенсии неработающих пенсионеров дважды в год, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно новой схеме, пенсии повысят на 5,3% с 1 января 2024 года (до среднегодового размера в 22 772 рубля). Затем их вновь проиндексируют больше чем через год — с 1 февраля 2025 года, на 4%. Третья индексация произойдет 1 апреля: пенсия вырастет еще на 3,8%, до 24 120 рублей. В 2026 году тоже планируется две индексации – в феврале (на 4%) и апреле (на 2,8%, до 25 690 рублей).

Фиксированную выплату к страховой пенсии тоже планируется постепенно повышать. С 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, в феврале следующего года ее поднимут до 8287,14 рубля, а с апреля — до 8602,05 рубля. В феврале 2025-го выплату проиндексируют до 8946,13 рубля, а с 1 апреля — до 9196,62 рубля.

Двойная индексация будет проводиться по прогнозируемому уровню инфляции (первый этап в феврале) и по уровню роста доходов Социального фонда (второй этап в апреле).

В Минтруде тем не менее прогнозируют, что зарплаты все равно будут расти быстрее пенсий: соотношение страховой пенсии и зарплаты снизится до 26,3% в 2026 году (с 27% в 2024-м).

«С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%», — добавляют в ведомстве.

В 2025-м соотношение снизится до 157,3%, в 2026-м — до 153,3%.

Маткапитал

В 2024 году также планируется проиндексировать размер материнского капитала на размер инфляции. Выплата будет увеличена на 5,3%, до 618,1 тыс. руб. на первого ребенка и до 816,7 тыс. на второго, сообщает РБК.

В 2025-м маткапитал должен быть увеличен до 642,8 тыс. руб. на первого ребенка и до 849,4 тыс. руб. на второго. В 2026-м — до 668,5 тыс. руб. на первенца и до 883,4 тыс. руб. на второго ребенка.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец 2023 года не более 5,3%.

Налог на зарплаты до 30 тыс. руб.

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации».

Как считают авторы инициативы, это позволит таким гражданам повысить свой уровень жизни.

Сумма в 30 тысяч практически в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поэтому для малообеспеченных граждан «станет действительно ощутимой», уверены в ЛДПР.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2024 года.